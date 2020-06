La région de Chahoumian au nord de l’Artsakh reste toujours occupée depuis 28 ans par l’Azerbaïdjan

Il y a 28 ans, le 12 juin 1992 les troupes armées azéries soutenues par la 23e division soviétique menaient une opération de grande envergure sur la République de l’Artsakh en utilisant des blindés, des canons et des avions de chasse. La région de Chahoumian au nord de l’Artsakh était plus particulièrement visée.

Le ministère des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh rappelle ce triste anniversaire de l’occupation de la région arménienne de Chahoumian par les troupes azéries en 1992.

Les forces azéries étaient beaucoup plus nombreuses que les combattants Arméniens et les Azéris réalisèrent un nettoyage ethnique en réalisant des exactions sur la population civile arménienne sur ces terres arméniennes occupées. Les combattants Arméniens tentèrent avec beaucoup de courage de résister et de sauver une grande partie de la population arménienne par l’évacuation en hélicoptère ou à travers les montagnes environnantes vers Martakert. Dans la région de Chahoumian occupée par les Azéris, des villages arméniens disparurent sous le pillage et la destruction. Plus de 20 000 Arméniens devinrent des réfugiés par ce déplacement depuis la région de Chahoumian vers le sud et les autres territoires de l’Artsakh.

Aujourd’hui encore 28 ans après les faits, la région de Chahoumian et une partie de celles de Martakert et Martouni se trouvent toujours sous occupation azérie. En violation directe de toutes les règles internationales, Bakou occupe ces territoires vidés de leurs habitants Arméniens. L’Azerbaïdjan, fidèle à sa politique, efface toute trace culturelle et historique de la présence arméniennes sur ces terres occupées.

Le ministère arménien des Affaires étrangères rappelle l’occupation de ces territoires de Chahoumian, Martakert et Martouni par l’Azerbaïdjan. Une occupation qui continue et que Bakou tente de faire oublier lors des négociations de paix autour du règlement du conflit du Haut-Karabagh (l’Artsakh).

Krikor Amirzayan