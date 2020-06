Sortie de l’album de la Divine Liturgie de Komitas interprété par le choeur letton

Soutenue par l’ambassade d’Arménie en Lettonie, la société américaine Delos a sorti un CD de 80 minutes de la version concert de la Sainte Liturgie de Komitas à l’occasion du 150e anniversaire de naissance du compositeur.

Cette version a été arrangée et éditée par le compositeur arménien Vache Sharafyan. Dans son arrangement, les couleurs ajoutées des voix féminines augmentent la beauté de l’œuvre initialement écrite pour une chorale masculine.

L’enregistrement de la liturgie a été précédé d’un concert à l’église Saint-Hovhannes, la plus ancienne église de Riga, le 20 septembre 2019. Le concert a été joué par le Chœur de la radio lettone et les solistes arméniens Hovhannes Nersisyan et Armen Badalyan et a été dirigé par Sigwards Klyava.

Les travaux préparatoires ont duré environ trois ans, au cours desquels le Chœur de la radio lettone a interprété des extraits des œuvres de Komitas lors de concerts organisés par l’ambassade d’Arménie en Lettonie en 2017-2018. L’expert franco-arménien de Komitas Mkrtich Mkrtchyan et l’arménologue letton Valda Salminyan ont travaillé avec la chorale.

Le livret d’ accompagnement comprend des mots d’introduction de l’ambassadeur d’Arménie en Lettonie Tigran Mkrtchyan et du compositeur Vache Sharafyan, ainsi que l’autobiographie de Komitas. Les photos présentées dans le livret ont été fournies par le musée Komitas à Erevan.

Il comprend également l’intégralité du texte arménien de la liturgie en translittération latine, ainsi que la traduction anglaise.

La sortie de l’album devrait accroître l’intérêt pour Komitas parmi la communauté des musiques du monde.

Le CD sera en vente à partir du 10 juillet.