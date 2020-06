La région de Shahumyan était occupée il y a 28 ans

Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Artsakh a publié une déclaration à l’occasion du 28 ème anniversaire de l’occupation de la région de Shahumyan :

Il y a 28 ans, le 12 juin 1992, les forces armées azerbaïdjanaises, appuyées par les unités de la 23e division de l’ancienne armée soviétique, ont lancé une attaque à grande échelle contre la République d’Artsakh, en utilisant du matériel lourd et des avions militaires. La première cible a été la région de Shahumian. Ayant une supériorité multiple en main-d’œuvre et en équipement, les forces armées azerbaïdjanaises ont réussi à capturer la région de Shahumyan de la République d’Artsakh, après quoi elles ont commencé le nettoyage ethnique et le massacre brutal de civils arméniens.

Pour s’échapper, les gens ont dû partir pour la région de Martakert par des chemins de montagne, où ils ont été attaqués en cours de route par les militants azerbaïdjanais. Selon les souvenirs des habitants de la région de Shahumyan, la colonne de civils a été visée, y compris depuis des hélicoptères de combat. L’attaque contre les civils était délibérée et n’avait qu’un seul objectif : tuer le plus de personnes possible. C’est d’une manière si inhumaine que la partie azerbaïdjanaise a tenté de récupérer les civils pour leurs propres défaites militaires au cours de l’hiver et du printemps 1992.

À la suite des crimes de guerre commis par les forces armées azerbaïdjanaises pendant l’occupation de la région de Shahumyan, une vingtaine de villages arméniens ont été détruits et pillés, plus de vingt mille Arméniens sont devenus des déplacés internes et des réfugiés, et plusieurs centaines de personnes ont été délibérément tuées ou ont porté disparu.

En commettant des crimes de guerre et en soumettant la population civile à la terreur, les autorités azerbaïdjanaises ont tenté de briser la volonté du peuple d’Artsakh cherchant à défendre son droit à la vie, à l’autodétermination et à l’indépendance. Cependant, les atrocités commises par la partie azerbaïdjanaise n’ont fait que renforcer la détermination du peuple d’Artsakh à défendre sa souveraineté, ses idéaux et ses droits. Les actions ultérieures de l’Armée de défense d’Artsakh pour repousser l’agression azerbaïdjanaise et garantir la sécurité des frontières ont été conditionnées par la nécessité de défendre la République et sa population contre l’anéantissement physique.

Aujourd’hui, la région de Shahumyan et certaines parties des régions de Martakert et Martuni de la République d’Artsakh restent sous l’occupation de l’Azerbaïdjan. En violation du droit international humanitaire, les autorités azerbaïdjanaises poursuivent la politique de colonisation illégale et d’éradication des signes de présence de la population arménienne indigène dans les territoires occupés de la République d’Artsakh. Les autorités de la République d’Artsakh chercheront systématiquement à récupérer la région de Shahumyan, ainsi que certaines parties des régions de Martakert et Martuni.

Le rétablissement de l’intégrité territoriale de la République d’Artsakh est l’un des éléments clés de la position de Stepanakert sur le règlement pacifique du conflit Azerbaïdjan-Karabagh.