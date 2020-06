Le Grand Prix de Formule 1 de Bakou est définitivement annulé pour 2020

La Fédération internationale automobile a confirmé l’annulation des Grands Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon. Ainsi ces trois GP ne se dérouleront pas cette année et ne seront pas reportés au deuxième semestre.

La raison de ces annulations est bien évidemment la crise du Coronavirus. Le tracé des GP de Bakou (Azerbaïdjan) et de Singapour requièrent une mise en place très lourde de moyens ce qui complique encore davantage avec le risque de l’épidémie du coronavirus. La saison de Formule 1 débutera par le GP d’Autriche et se terminera en décembre après 15 à 18 Grands Prix.

Krikor Amirzayan