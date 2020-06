La Région Sud solidaire de la communauté arménienne

Présent sur tous les fronts et les tarmacs, activant avec énergie tous les réseaux possibles, Renaud Muselier, président LR de la Région Sud et des Régions de France, a été sous tous les projecteurs et toutes les caméras des chaînes d’informations pour sa gestion exemplaire du la crise du Covid -19.

A la manœuvre depuis l’hôtel du département avec ses proches collaborateurs proactifs, le président s’est investi sans compter afin d’obtenir et acheminer en toute sécurité des conteneurs de masques chirurgicaux provenant de Chine. Protégés et surveillés par des équipes spécialisées, ces centaines de milliers de masques étaient la proie de bandes organisées pour les détourner. Toutes les règles du commerce étaient bafouées. « Payée au cul du camion » selon l’expression colorée de Renaud Muselier, cette denrée rare était la source de tous les trafics. Les appareils étaient affrétés spécialement pour ce transit à hauts risques.

Homme de caractère à la forte personnalité, marseillais pur cœur, médecin de profession et ami du professeur Didier Raoult, l’ancien député et secrétaire d’Etat aux affaires étrangères était régulièrement en visioconférences avec ses autres collègues de Régions pour faire face à la pandémie meurtrière sans précédent.

Plus de 700 000 masques ont été réceptionnés et distribués aux secteurs médicaux, forces de Police et à de nombreuses collectivités du territoire régional, par la Région Sud depuis le début du confinement et la fin mai.

Une commande de 500 000 autres masques chirurgicaux sera livrée prochainement.

« Minot » de la cité phocéenne, Renaud Muselier qui a grandi auprès de la communauté arménienne, avait tenu à lui apporter sa solidarité et son amitié lors de la crise du Covid-19.

Pour l’occasion, le président avait convié le 25 mai Richard Santourian, le secrétaire de la cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado ainsi que le père Aram Ghazaryan pour remettre plus de 2 000 masques destinés aux différentes églises arméniennes de Marseille et autres institutions. Situé dans le quartier des Arnavaux, non loin des docks, l’immense hangar de la Région était le théâtre de cette opération.

Ami de Patrick Devedjian avec qui il avait ardemment défendu la cause arménienne dans l’Hémicycle, Renaud Muselier avait fait part de sa profonde tristesse à l’annonce de sa disparition. Fidèle à ses amitiés, à travers la Cathédrale arménienne et ses représentants, l’homme voulait ainsi saluer la place particulière de la communauté arménienne à Marseille.

Alain Sarkissian