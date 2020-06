La croix intégralement rénovée sera placée au sommet de la cathédrale Sainte-Etchmiadzine dimanche 14 juin à 19 heures

Les travaux de rénovation entrepris depuis quelques années de la cathédrale Sainte-Etchmiadzine sont presque terminés. Dimanche 14 juin le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine bénira lors d’une cérémonie la croix entièrement rénovée et qui sera placée au sommet de l’église. Cette bénédiction de la croix et la cérémonie de son placement au sommet de la cathédrale Sainte-Etchmiadzine se déroulera dimanche 14 juin à 19 heures (17 heures en France) et sera diffusé en direct sur les chaines de télévisions d’Arménie et de la diaspora.

Krikor Amirzayan