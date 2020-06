Manifestations devant l’ambassade arménienne en Iran, appelant à la fin des relations diplomatiques arméno-israéliennes

Une trentaine d’étudiants iraniens ont manifesté le 9 juin contre la décision de l’Arménie d’ouvrir une ambassade en Israël près de l’ambassade d’Arménie à Téhéran.



Les manifestants brandissaient des pancartes avertissant des conséquences de la décision, criaient « Mort à Israël, Mort aux États-Unis et Mort à la Grande-Bretagne » et ont brûlé le drapeau d’Israël.



Ils ont également lu une déclaration condamnant la décision du gouvernement arménien d’ouvrir une ambassade en Israël. « Tout motif de renforcement et de présence du régime sioniste est considéré comme un acte hostile » ont indiqué les étudiants dans un communiqué.