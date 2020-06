Un sentiment anti-arménien sous la forme de protestations pro-Erdogan souffle sur les rues du Liban

L’animateur de télévision libano-arménien Neshan Der Haroutunian, et les Arméniens du Liban en général, ont été menacés par des partis pro-turcs. Tout a commencé lorsque Neshan Der Haroutunian, l’hôte d’une émission de télévision libanaise populaire, a reçu un tweet d’un spectateur l’appelant « un réfugié enc*… ». Ce type de rhétorique et de récits sont devenus monnaie courante contre la communauté arménienne au Liban.

Selon Sako Arian, « Le problème est survenu lorsqu’une personne qui s’est présentée comme un Libanais a menacé la chaîne de télévision Al Javid d’héberger le célèbre journaliste arménien Neshan Der Haroutunian lors d’une émission interactive sur WhatsApp, le qualifiant de migrant et d’étranger. À son tour, Neshan s’est opposé à l’appelant et a souligné que Erdogan, la Turquie et les Ottomans sont insidieux. »

Après l’émission, des dizaines de personnes, dont la plupart vivent à l’étranger, ont fait des déclarations provocantes contre les Arméniens, ont justifié le génocide perpétré par les Turcs ottomans et ont déclaré : "Vous, les Arméniens, êtes insidieux et méritez ces meurtres ’’. Ils ont également revendiqué le fait d’être des Turcs ottomans et des partisans d’Erdogan.

Les Arméniens et l’animateur de télévision Neshan Der Haroutunian reçoivent depuis longtemps des menaces de partis pro-turcs au Liban.

Dans une vidéo virale, Mounir Hassan, président de l’organisation libano-arabe « Mardalia », a menacé directement Neshan Der Haroutunian, la personnalité libano-arménienne et la communauté libano-arménienne dans son ensemble.

Il a menacé de massacrer les Arméniens à Bourj Hammoud, tout en se réclamant de ses « ses ancêtres » Ottomans qui ont fait du bon travail en massacrant les Arméniens qualifiés de stupides, de traîtres, de méchants, d’irrespectueux et autres remarques obscènes envers Neshan Der Haroutunian. Il a également insulter les politiciens libanais, Wiam Wahab et Walid Jumblatt, qui représentent les Druzes, les qualifiant de traîtres, de menteurs, etc.

BREAKING NEWS : Anti-Armenian Sentiment In The Form Of Pro-Erdogan Protests Sweep Streets Of Lebanon. pic.twitter.com/ipgPZfl1Nt — Zartonk Media (@ZartonkMedia) June 11, 2020

Sako Arian ne pense pas que ces provocations constituent une surprise car ceux qui suivent les développements au Liban de loin ont remarqué les ambitions d’Ankara de s’établir au Liban dans la perspective d’établir un soi-disant « lobby turc » dans le nord du Liban.

« La Syrie, la Libye et maintenant le Liban… c’est le nouveau plan d’Ankara, et malheureusement, le monde arabe sunnite est devenu un observateur silencieux et impuissant. Pour terminer, je voudrais m’adresser à mes amis libano-arméniens avec la certitude qu’ils affronteront également ce processus avec fierté et courage. Que Dieu soit avec notre peuple. "

Les attaques et les provocations contre les Arméniens glorifiant les Ottomans et les auteurs du génocide arménien sont les fruits des manœuvres d’Erdogan au Liban au cours de la dernière décennie. Elles ont entraîné des manifestations pro-Erdogan et pro-Turquie dans les rues du pays. L’arménophobie et les sentiments anti-arméniens sévissent en Turquie, mais aussi chez les sympathisants pro-turcs au Liban, principalement au sein des communautés sunnites. Ces provocations ont fait leur chemin à divers titres à travers différentes arènes. Les drapeaux turcs sont souvent levés lors des matchs de basket-ball libanais lorsque le club arménien Homenetmen se rend au club Riyadi soutenu par les sunnites pour y jouer.

Des manifestations ont été organisées ce jeudi devant le siège de la chaîne dans la capitale Beyrouth, ainsi que dans la ville de Tripoli, dans le nord.

Les manifestants ont exprimé leur soutien envers l’État ottoman, la Turquie et le Président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Ils ont dénoncé le présentateur et ses propos qui, selon eux, ciblent l’unité nationale du Liban, à travers l’Histoire de la Turquie, pays frère, et l’histoire des musulmans.

Brandissant les drapeaux de la Turquie et du Liban, la foule a exigé que les responsables présentent leurs excuses auprès de la Turquie, au motif des propos de Neshan Der Haroutunian.

Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Yavuz Selim Kiran a réagi à ces propos et aux manifestations, dans un tweet.

« Hier, dans une émission télévisée au Liban, un individu pitoyable a tenté d’exprimer des propos inacceptables à l’égard de notre pays et de notre Président. Le peuple libanais a réagi comme il le faut, aujourd’hui, devant cette chaîne », a-t-il écrit.