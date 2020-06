Le gouvernement turc gaspille 1,5 million de dollars en payant une entreprise américaine pour un lobbying inutile par Harut Sassounian

Le 15 janvier 2020, le gouvernement turc a renouvelé un contrat majeur avec la société de lobbying américaine Greenberg Traurig, basée à Washington, DC, pour un montant total de 1 538 000 $ pour une année se terminant le 31 décembre 2020. Greenberg Traurig a fait du lobbying pour le gouvernement de la Turquie depuis plusieurs années. L’accord a été signé par Serdar Kilic, ambassadeur de Turquie aux États-Unis, et Robert Mangas au nom de Greenberg Traurig. En violation des exigences de la loi américaine, la copie de l’accord n’a été soumise au bureau du Foreign Agent Registration Act du ministère de la Justice que le 31 mai 2020, près de cinq mois après sa signature.

En 2020, Greenberg Traurig distribuera la majeure partie du paiement turc à plusieurs sous-traitants qui contribueront à l’effort de lobbying. Elles sont :

- Capital Counsel LLC recevra une rémunération de 432 000 $.

- LB International recevra une redevance de 270 000 $.

- Venable LLP recevra des frais de 270 000 $.

Cela laisse un montant net de 566 000 $ pour Greenberg Traurig. Plusieurs autres sociétés de lobbying américaines ont été embauchées par le gouvernement turc depuis plusieurs années.

Le contrat exige que Greenberg Traurig fournisse les services suivants au gouvernement turc : « Services de lobbying et de relations gouvernementales avec la Turquie, qui comprendront les services habituellement fournis pour représenter un souverain étranger devant le Congrès américain et la branche exécutive.

Ces services comprennent, sans s’y limiter :

a) Proposer et poursuivre l’adoption d’une législation et d’autres mesures du gouvernement américain qui promeuvent les intérêts de la Turquie et donnent une image positive des relations entre les Turcs, la Turquie et les États-Unis et la Turquie ;

b) Préserver et élargir le caucus du Congrès sur la Turquie et les Turcs américains ;

c) Éduquer les membres du Congrès et de l’administration sur les questions importantes pour la Turquie ;

d) Informer sans délai la Turquie de toute mesure prise par le Congrès ou le pouvoir exécutif sur des questions importantes pour la Turquie ;

e) Préparer de brèves analyses de l’évolution du Congrès et du pouvoir exécutif sur des questions particulières intéressant la Turquie ;

f) Identifier les rassemblements officiels et les événements sociaux auxquels le personnel de l’ambassade devrait assister, y compris dans la mesure du possible, en obtenant les invitations nécessaires ;

(g) Identifier et / ou organiser des allocutions au niveau local et national pour le personnel de l’ambassade ou leurs mandataires désignés ou suggérés dans des contextes qui amélioreront l’image de la Turquie et feront avancer ses causes au Capitol Hill. Si tel était le cas de la Turquie, ces activités seraient coordonnées avec les prestataires de services de relations publiques existants de la Turquie ; et

h) Maintenir et forger des alliances avec d’autres groupes d’intérêt dont les objectifs sont similaires ou partagés par la Turquie. »

Le contrat exige en outre que Greenberg Traurig se conforme aux exigences suivantes :

« 1) Personnel et autres prestataires de services : Sauf indication contraire ci-dessous, Greenberg constituera sa propre équipe pour obtenir les meilleurs résultats possibles en fournissant les services décrits ci-dessus. Elle fournira à la Turquie le plus tôt possible une liste du personnel, y compris une indication de leurs domaines d’expertise et / ou de la manière dont ils seront utilisés. Cette liste sera mise à jour de temps à autre selon les besoins.

2) Frais et dépenses supplémentaires : si Greenberg engage des frais et dépenses extraordinaires pour le compte de la Turquie qui ne sont pas autrement envisagés dans les frais décrits ci-dessus, la Turquie remboursera ces frais à condition que la Turquie donne une approbation préalable explicite.

3) Rapports mensuels et évaluation trimestrielle des performances : Greenberg fournira mensuellement un rapport écrit à la Turquie décrivant succinctement ses travaux au nom de la Turquie. Ces rapports ne doivent pas nécessairement inclure des calculs du temps passé par les différents membres de l’équipe Greenberg. En outre, tous les trois mois, ou aussi souvent que la Turquie le souhaite, Greenberg présentera à la Turquie une évaluation écrite de ses performances au cours de la période précédente. Si, après avoir examiné l’évaluation, la Turquie n’est pas satisfaite des performances de Greenberg, la Turquie peut, à sa seule discrétion, résilier le présent accord conformément aux conditions énoncées dans les présentes. "

Le public turc et les partis d’opposition doivent être conscients que leur gouvernement a gaspillé des centaines de millions de dollars de leurs impôts au cours des dernières décennies pour payer les entreprises de lobbying américaines. La majeure partie de cet argent a été dépensée sans aucun avantage pour les citoyens turcs à un moment où l’économie du pays est en ruine, la livre turque a chuté de façon abrupte et la Turquie doit des centaines de milliards de dollars à des banques étrangères.

Malgré les sommes gigantesques d’argent dépensées pour le lobbying aux États-Unis, l’automne dernier, la Chambre des représentants (à une écrasante majorité) et le Sénat (à l’unanimité) ont adopté des résolutions reconnaissant le génocide arménien. Les sociétés de lobbying américaines sont des experts dans le siphonnage de l’argent de leurs clients étrangers. Ils parlent un bon langage et présentent des rapports roses, mais à la fin de la journée, ils accomplissent très peu !

Ni le gouvernement arménien ni les organisations arméno-américaines de Washington, DC n’ont engagé des sociétés de lobbying, économisant ainsi leurs fonds pour un travail plus productif. Les Arméniens n’ont pas besoin de lobbyistes pour convaincre le gouvernement américain que leur cause est juste. Peu importe combien d’argent le gouvernement turc dépense, il ne pourra jamais blanchir son linge sale des crimes passés et présents !

Harut Sassounian

Rédacteur en chef du California Courier

Harut Sassounian est l’éditeur de The California Courier, un hebdomadaire basé à Glendale, en Californie. Il est le président du United Armenian Fund, une coalition des sept plus grandes organisations arméno-américaines. Il a été décoré par le président et le Premier ministre de la République d’Arménie, ainsi que par les chefs des églises apostoliques et catholiques arméniennes. Il est également récipiendaire de la médaille d’honneur d’Ellis Island.