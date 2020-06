L’Orient le Jour : Plainte contre le journaliste Neshan après des propos contre la Turquie

OLJ / le 11 juin 2020 à 14h41

L’avocat Mohammad Ziyad Jaafil a présenté jeudi une note d’information judiciaire devant le parquet de cassation contre le journaliste Neshan Derharoutyounian. Il reproche au présentateur de la chaîne al-Jadeed d’avoir tenu des propos insultants envers « un pays ami », en l’occurrence la Turquie, lors de son émission « Ana Heik », diffusée mercredi soir.

Pour le plaignant, le discours de Neshan Derharoutyounian constitue une « atteinte à l’unité du pays et une incitation aux querelles communautaires et au racisme ». Lors de l’émission, le journaliste libanais d’origine arménienne a traité le président turc Recep Tayyip Erdogan, la Turquie, et l’empire Ottoman d’« hypocrites », en réponse à un internaute qui l’insultait sur les réseaux sociaux.