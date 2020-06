Levon Aronian s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi Clutch Chess

Le grand maître arménien Levon Aronian a battu Alexander Grischuk et s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi en ligne Clutch Chess. L’Arménien affrontera le champion du monde Carlsen en demi-finale, tandis que Caruana et So auront une revanche des finales du Clutch Chess USA.

Le tournoi en ligne du prize pool organisé par le club d’échecs de St. Swisscom est de 265 000 dollars.

Dans une interview avec chess.com, Levon Aronian a partagé ses sentiments après la victoire. « C’est une sensation incroyable. C’est comme tomber amoureux. Il n’est possible d’en faire l’expérience que quelques fois dans une vie. Plus de sang coule dans le corps, et on ne peut penser à rien d’autre. C’est un sentiment merveilleux, et je sais que vous-même en avez fait l’expérience. Je pense que c’est pourquoi nous jouons aux échecs », a déclaré le joueur.