Selon l’Iran la zone de libre échange de Meghri près de l’Araxe en Arménie est une opportunité pour l’entrée sur le marché de l’Union euroasiatique

Golamreza Ansari le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de l’Economie a affirmé que l’Arménie disposait d’un potentiel économique important pour l’Iran.

« Pour nous l’Arménie est une très belle opportunité en tenant compte de la possibilité de développer le commerce avec ce pays et es pays de l’Union euroasiatique à travers la zone de libre-échange de l’Aras. Le gouvernement iranien tentera d’utiliser cette opportunité singulière » dit Golamreza Ansari.

Ainsi selon le responsable iranien la zone de libre échange d’Aras près de Meghri et de la rivière Araxe (Aras) en Arménie est une opportunité de développement des échanges de l’Iran avec l’Arménie et d’entrer sur le marché des pays de l’Union euroasiatique dont l’Arménie est membre.

Krikor Amirzayan