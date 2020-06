Ararat Armenia-Ararat Erévan 4-2 et Chirak Gumri-Noah Erévan 2-0 avec 8 buts marqués par des étrangers…

Jeudi 11 juin lors de la 22e journée du championnat d’Arménie (Ligue supérieure) Ararat-Armenia le champion d’Arménie en titre affrontait Ararat Erévan. Ce « derby des deux équipes d’Ararat) a vu la victoire sans surprise d’Ararat-Armenia remporter 4-2 sur Ararat Erévan. Pour Ararat-Armenia les buteurs furent Sergueï Vakoulenko, Yohan Goufran et Malison Lima qui fut l’auteur d’un doublé. Denis Dedechko et Toma Fibel furent les buteurs d’Ararat Erévan. A remarquer que les 6 buts de la rencontre furent marqués par des joueurs étrangers…

De son côté à Gumri, Chirak Gumri s’est imposé 2-0 face à Noah dans cette même 22e journée. Les buts de Chirak Gumri furent marqués par Mori Kone et Solomon Ie Oudo. Encore des buts marqués par des étrangers évoluant en championnat d’Arménie…

Krikor Amirzayan