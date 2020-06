Un jeune berger Azéri aurait franchi la frontière arméno-azérie pour se réfugier en Arménie ce matin

Les Services de la Sécurité nationale d’Arménie et le ministère arménien de la Défense n’ont pour l’instant pas communiqué sur le citoyen qui a franchi la frontière arméno-azérie pour se réfugier en Arménie vendredi.

Mais l’information qui émane de Sputnik Arménie fait état de cet Azéri de 26 ans qui fut trouvé vendredi matin en Arménie selon Norik Vardanyan le directeur de l’école du village Aregouni dans la région de Gegharkunik et qui serait interrogé par les agents du Service de Sécurité nationale d’Arménie. Jusqu’à l’arrivée des membres de la Sécurité nationale, le jeune Azéri aurait confié aux villageois qu’il serait un verger. « Il a dit que sa mère est ukrainienne, son père azéri. Ses parents avaient divorcé depuis longtemps et sa mère serait retournée en Ukraine et son père serait mort. Il aurait quant à lui grandi dans un orphelinat » a confié Norik Vardanyan. Le berger aurait également confié qu’il était en conflit avec son patron également berger car ce dernier ne le rémunérait pas suffisamment. Et il avait décidé la veille de fuir l’Azerbaïdjan et se réfugier en Arménie.

Krikor Amirzayan