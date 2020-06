L’Arménie prolonge l’état d’urgence jusqu’au 13 juillet

Erevan, 12 juin 2020 (AFP) - L’Arménie a annoncé vendredi prolonger d’un

mois l’état d’urgence déclaré pour lutter contre le coronavirus,

l’augmentation des cas ayant débordé les hôpitaux dans une crise que le

Premier ministre a qualifiée d’« enfer ».

« L’état d’urgence est prolongé jusqu’au 13 juillet », a déclaré le ministre

de la Justice Roustam Badassian lors d’une réunion du gouvernement.

Le petit pays du Caucause d’environ 3 millions d’habitants a recensé pour

l’heure 15.291 cas et 258 morts du nouveau coronavirus. Cette ancienne

république soviétique avait initialement déclaré l’état d’urgence le 16 mars.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que les hôpitaux n’étaient

plus en capacité de traiter tous les malades et que des patients mouraient

faute de lits de soins intensifs.

« Nous nous sommes retrouvés en enfer », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci,

précisant que le nombre réel d’Arméniens atteints du coronavirus pourrait

atteindre les 100.000.

M. Pachinian, qui a lui même été contaminé et guéri du coronavirus, a

indiqué la semaine dernière qu’en dépit du nombre croissant d’infections, le

gouvernement avait renoncé à réimposer les mesures de confinement levées début

mai.