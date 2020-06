Des manifestants pro-Erdogan défilent à Beyrouth et profèrent des menaces contre les Arméniens

La nuit dernière des groupes de manifestants pro-Erdogan brandissant drapeau libanais et turcs ont manifesté dans les rues de Beyrouth devant les locaux de la chaine de télévision Al Djadid et proféré des menaces à l’encontre des Arméniens du Liban. Information communiquée par le journaliste arménien du Liban et exerçant également en Arménie, Sako Areyan. Sous le titre « Des nouvelles inquiétantes de la communauté arménienne de Beyrouth » Sako Areyan a posté sur sa page facebook les images de cette manifestation de libanais de toute évidence soutenus par la Turquie.

L’affaire serait née en direct sur une chaîne de télévision lorsqu’un journaliste arménien de la chaîne libanaise « Al Djadid » Nechan Ter-Haroutiounian aurait été menacé par une personne qui aurait traité le journaliste arménien de « réfugié étranger ». Nechan Ter-Haroutiounian aurait aussitôt répondu en accusant Erdogan et la Turquie de criminels. Mais des dizaines de personnes lui auraient alors répondu qu’Erdogan et la Turquie sont ne sont pas des criminels. Suite à cet appel anonyme des dizaines d’insultes et de menaces auraient alors suivi sur les réseaux sociaux et dirigés contre les Arméniens. La manifestation qui suivit avec des dizaines de personnes était organisée ouvertement par des manifestants se définissant comme « ottomans » et « soutiens d’Erdogan ».

Selon Sako Areyan rien d’étonnant à cette manifestation pro-turque à Beyrouth avec des menaces car Ankara tente de renforcer sa présence au sein des mouvements au Liban. « Après la Syrie, la Lybie, maintenant c’est le tour du Liban. Voilà le nouveau plan d’Ankara » écrit Sako Areyan et ajoute « je suis convaincu que nous résisterons à cette attaque diligentée par la Turquie ».

Krikor Amirzayan