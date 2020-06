Le Gouvernement accordera un prêt budgétaire pour l’extension de l’exploitation de la 2e centrale électrique de la Centrale nucléaire d’Arménie

Une séance ordinaire du gouvernement a eu lieu jeudi sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a pris la décision d’assurer la continuité du projet d’extension de la deuxième centrale électrique de la Centrale nucléaire d’Arménie et de garantir l’achèvement réussi de ses activités. Dans le cadre du programme « Prolongation de la durée de fonctionnement de la 2e centrale électrique de la Centrale nucléaire d’Arménie », les accords de coopération du 20 décembre 2014 et l’octroi d’un prêt le 5 février 2015 ont été signés entre le gouvernement de la République d’Arménie et le gouvernement de la Fédération de Russie (300 millions de dollars, dont 270 millions de dollars en prêts et 30 millions de dollars en subventions).

Suren Papikian, ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, a noté que les négociations sur la prolongation du prêt avaient commencé en décembre 2018.

« Tout d’abord, nous avons un problème de prolongation du prêt, car il était impossible de dépenser tout le crédit disponible. À l’heure actuelle, 107 millions de dollars de fonds de crédit restent inutilisés, cependant, pour l’achèvement complet des travaux pour le moment, nous considérons qu’il est plus judicieux d’effectuer des prêts aux dépens des propres ressources financières de l’Arménie », a déclaré le ministre. Afin d’achever le programme, il est proposé d’accorder au client un prêt budgétaire d’un montant de 63,2 milliards AMD sur le budget de l’État pour 2020-2022, dont 18,7 milliards AMD en 2020, 31,5 milliards AMD en 2021 et 13 milliards AMD en 2022.

Concernant la décision, Nikol Pashinyan a noté que le prêt existant à ce jour en termes de volumes et de conditions n’est pas si pratique pour organiser les activités futures de la centrale nucléaire. « Nous refusons une partie du prêt, au lieu de cela, nous attirons des fonds de sources nationales, qui, bien sûr, seront impliqués à de bien meilleures conditions et augmenteront l’effet de levier du gouvernement en termes d’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de ce prêt. Dans le passé, nous avions certaines restrictions, notamment sur qui acheter et comment faire des achats. Et dans ce cas, nous sommes en mesure de placer le processus d’approvisionnement entièrement dans la logique du marché et d’acheter des produits sur le marché sur une base concurrentielle, ce qui signifie que dans ce cas, les prix des marchandises seront nettement inférieurs. Nous espérons que la qualité ne sera pas inférieure à celle des précédentes », a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement a approuvé l’initiative législative du gouvernement de l’Arménie sur le paquet de projets de loi de la République d’Arménie Sur les modifications et les ajouts à la loi de la République d’Arménie sur l’enregistrement par l’État des droits sur les biens immobiliers, Sur les amendements à la loi de la République d’Arménie sur les notaires et Sur les amendements aux Loi de la République d’Arménie sur les taxes d’État. La nécessité d’adopter le projet de loi découle de la pratique des forces de l’ordre, qui est également fixée par la décision pertinente de la Cour constitutionnelle. En particulier, une modification des fonctions notariales est envisagée : désormais un notaire peut envoyer une transaction notariée au cadastre. Cette fonction est définie comme une action basée sur les obligations du notaire. En d’autre termes, un citoyen peut utiliser le « guichet unique » et ne pas aller au cadastre pour s’inscrire.

Des projets de loi de la République d’Arménie sur l’introduction d’amendements au Code du sous-sol et aux lois connexes ont été approuvés, qui visent à une utilisation rationnelle et efficace du sous-sol. Il est proposé une utilisation plus rationnelle du sous-sol pour exclure le broyage des gisements ou des sites et pour constituer des réserves en parfait équilibre. Il est également proposé de réduire l’octroi du droit d’exploitation de 50 ans pour les gisements de métaux à 25 et les mines non métalliques - à 15 ans. Les lacunes législatives concernant le droit de suspendre l’exploitation du champ seront également clarifiées.

Le gouvernement a fixé le volume mensuel et annuel maximal de messages électroniques envoyés par le même utilisateur enregistré dans un système d’État spécialement élaboré (application mobile) concernant le même véhicule, ainsi qu’une liste des infractions pouvant être enregistrées via l’application mobile. Selon la décision, un utilisateur d’un véhicule ne peut envoyer plus de 3 messages par mois et pas plus de 30 messages par an. L’application mobile sera disponible pour les résidents permanents de la République d’Arménie. À l’aide de l’application, il sera possible d’enregistrer les 12 types d’infractions les plus courantes, telles que l’entrée dans la voie venant en sens inverse, la violation des règles de stationnement, la conduite au feu rouge, la projection de déchets d’une voiture, etc.