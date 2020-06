Les frères Hayk et Alexander Yesayan, fondateurs des sociétés Ucom et Team, ont l’intention d’acquérir Veon Armenia

Les frères Hayk et Alexander Yesayan, fondateurs des sociétés Ucom et Team, ont l’intention d’acquérir - la société VEON Armenia, le représentant de la marque Beeline en Arménie. Ashot Barseghyan, chef du département développement et communication de Team OJSC, a confirmé ces informations.

La publication de l’intention d’entamer des négociations sur l’accord en Arménie est apparue lundi sur le site Internet du groupe VEON à Amsterdam.

Selon Ashot Barseghyan, Team a fait appel lundi à la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique de l’Arménie, et VEON Arménie a fait appel à la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique pour examiner la possibilité de conclure un accord.

« Après que les régulateurs arméniens auront approuvé la demande, nous pourrons entamer des négociations plus spécifiques et discuter de toutes les nuances », a déclaré Ashot Barseghyan.

À propos d’Ucom

Les frères Yesayan sont les fondateurs d’Ucom qui, depuis la fin de l’année dernière, négocie la possibilité d’acheter la marque Beeline en Arménie - VEON Armenia Company. La société a soumis une demande pertinente au régulateur le 30 décembre 2019, mais plus tard, en raison de désaccords entre les frères et d’autres actionnaires d’Ucom, toutes les négociations ont été suspendues, ainsi que l’examen de la demande par la Commission d’État pour la protection des Concurrence économique.

Le 9 avril, les cadres supérieurs des Yesayan et de Ucom ont décidé de mettre fin à leurs fonctions, puis plus de 800 employés ont remis leur démission.

Le 20 avril, Hayk Yesayan, qui, avec son frère Alexander, détient un peu moins de 6% des actions d’Ucom, a annoncé son retrait définitif de la société après son offre de racheter une actionnariat majoritaire (94,01% des actions) pour environ 34 milliards de drams (équivalent à 70 millions de dollars) n’ont pas été acceptés, et le conseil d’administration a approuvé Hayk Khachatryan comme directeur général.

Les frères Yesayan eux-mêmes ont décidé de créer leur propre entreprise de télécommunications, qui a été enregistrée le 20 avril 2020 sous le nom d’AllNet, puis l’a renommée TEAM OJSC, a reçu une licence pour les activités de télécommunication de PSRC et prévoit maintenant de fournir des services sous TEAM Marque de Telecom Armenia.

À propos des entreprises

La société arménienne Ucom (Universal Communications) a été fondée en 2007 par les frères Hayk et Alexander Yesayan, après quoi elle s’est développée en attirant de nouveaux actionnaires. En conséquence, début 2020, 94% des actions de la société appartenaient à l’ancien ministre des Finances Gagik Khachatryan et ses fils (environ 78%), ainsi qu’à un grand homme d’affaires russe d’origine arménienne, le chef du Tashir Groupe Samvel Karapetyan (environ 16%). La part des frères Yesayan est d’environ 6%.

Ucom, étant l’une des sociétés phares du marché des télécommunications d’Arménie, fournit la gamme complète de services dans ce domaine : Internet symétrique haut débit, télévision IP, téléphonie numérique.

VEON Armenia CJSC (marque Beeline) fournit des services de communication fixes et mobiles. Depuis avril 2007, une participation de 100% dans VEON Armenia CJSC (anciennement ArmenTel CJSC) appartient au groupe Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.