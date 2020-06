L’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin, a mis en garde contre les tentatives de spéculation sur la question du prix du gaz naturel russe pour l’Arménie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en ligne, l’ambassadeur a déclaré que le prix du gaz naturel est le résultat d’accords qui reflètent les relations alliées entre l’Arménie et la Russie, et sa révision est un problème grave qui nécessite des discussions et des études d’experts.

« Si quelqu’un a l’impression que Gazprom ou Gazprom Arménie profitent des consommateurs de gaz arméniens, ce sont de fausses impressions », a déclaré Serguey Kopyrkin.

« Au contraire, les entreprises ont des problèmes économiques, c’est pourquoi la question du prix du gaz naturel est discutée dans le contexte de ces problèmes, qui incluent également la modernisation du système de transport de gaz de l’Arménie », a-t-il déclaré.

« Certaines personnes et forces tentent de politiser cette question et de la présenter dans un contexte antirusse, mais cela n’a rien à voir avec la réalité », a déclaré l’ambassadeur.

Le 2 juin, la Commission de régulation des services publics (PSRC) d’Arménie a rejeté une demande de la société nationale de distribution de gaz naturel Gazprom Armenia, détenue par le russe Gazprom, de lui permettre d’augmenter le prix du gaz, affirmant qu’elle devrait maintenir les prix inchangés pour les ménages et les personnes socialement défavorisées.

Gazprom Arménie a officiellement demandé au PSRC le 1er avril de lui permettre d’augmenter les tarifs, affirmant que le coût du gaz russe fourni aux consommateurs arméniens est resté inchangé depuis que Gazprom a augmenté son prix de gros pour l’Arménie de 150 $ à 165 $ le millier de mètres cubes en janvier 2019. Elle a fait valoir qu’en conséquence, elle avait subi des pertes importantes.

Liana Azizyan, porte-parole du PSRC, a déclaré que le régulateur avait examiné la demande de la société, avait mené ses propres recherches et suggéré que le réseau maintienne le tarif actuel, mais avec des réserves.

« Nous proposons que le prix du gaz pour les ménages restent à 139000 drams pour mille mètres cubes (pour les consommateurs qui utilisent jusqu’à 10 000 mètres cubes de gaz par an) et 100 000 drams pour les groupes socialement défavorisés, a-t-elle dit.

Selon le porte-parole, le PSRC, a autorisé Gazprom Arménie à augmenter les prix du gaz pour les entreprises agricoles et les gros consommateurs qui utilisent plus de 10 000 mètres cubes de gaz par mois.