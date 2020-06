Le gouvernement arménien interdira la fragmentation des gisements minéraux

Un ensemble d’amendements au Code du sous-sol, à la loi sur la faillite et à certaines lois connexes, approuvés par le gouvernement arménien, interdiront la fragmentation des gisements ou des sites miniers.

Le ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure, Suren Papikyan, a déclaré que certaines sociétés de développement de gisements diviseraient le gisement en sections, ce qui ne leur permettrait de développer que les sections les plus efficaces. Il a déclaré que les modifications proposées excluraient la possibilité d’une telle fragmentation.

Selon le ministre, lorsque les modifications auront été approuvées et promulguées, les permis d’exploitation ne seront délivrés que pour les gisements métalliques, dont les réserves ont été évaluées et approuvées au cours des 5 dernières années. Les permis miniers pour les gisements non métalliques ne seront délivrés que pour les gisements dont les réserves ont été évaluées et approuvées au cours des 10 dernières années.

Il a déclaré que cela est fait pour que les entrepreneurs qui souhaitent vraiment investir dans le développement d’un gisement minier, en effectuent d’abord une étude appropriée, car les dernières études sur les réserves minérales de l’Arménie ont été réalisées dans les années 1950.

« Nous ne disons pas que ces données sont incorrectes, mais dans le monde moderne, ces informations nécessitent une mise à jour et des éclaircissements », a-t-il déclaré.

Suren Papikyan a noté que l’un des amendements propose de réduire la période d’exploitation d’un gisement de métal de 50 à 25 ans et celle du gisement non métallique à 15 ans.