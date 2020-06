Les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais ne se réuniront pas avant la fin de la pandémie de coronavirus

Le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse qu’une nouvelle réunion du Premier ministre arménien Nikol et du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n’aura pas lieu avant la fin de la pandémie de coronavirus.

« Pour le moment, nous devons d’abord attendre la fin de cette étape et continuer à travailler au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous devons revenir au moment où nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois fin janvier », a déclaré Zohrab Mnatsakanyan.

Zohrab Mnatsakanyan et son homologue azerbaïdjanaise Elma Mammadyarov se sont rencontrés pour la dernière fois en personne à Genève, les 29 et 30 janvier 2020. La réunion a été organisée par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE (Igor Popov de la Fédération de Russie, Stéphane Visconti de France et Andrew Schofer des États-Unis d’Amérique).

Le 15 février de cette année, le Premier ministre Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont participé à une table ronde ouverte sur le règlement du Haut-Karabagh en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Le Groupe de l’OSCE à Minsk a déclaré en avril que Zohrab Mnatsakanyan, Elmar Mammadyarov et les coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk avaient tenu de fréquentes consultations à distance depuis la mi-mars, y compris une vidéoconférence conjointe le 21 avril. Andrzej Kasprzyk, le Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, a également participé à ces consultations.

Au cours des consultations, les participants ont discuté de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la région et des développements récents sur le terrain. Ils ont également examiné les prochaines étapes du processus de règlement du Haut-Karabagh, conformément à leur déclaration commune publiée à Genève le 30 janvier 2020.

Il a été reconnu qu’en raison de la situation extraordinaire résultant de la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre de mesures humanitaires précédemment convenues a été reportée. Les réunions ministérielles en face à face et les visites des coprésidents dans la région convenues à Genève ont également été reportées. Néanmoins, le travail nécessaire pour préparer ces activités se poursuit.

Les coprésidents ont souligné qu’il importait de respecter strictement le cessez-le-feu et de s’abstenir de toute action provocatrice dans l’environnement actuel et ont appelé les parties à prendre des mesures pour réduire davantage les tensions.