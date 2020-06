La société Moderna de Noubar Afeyan testera le vaccin contre le coronavirus sur 30 000 personnes dans un essai de phase finale

Un vaccin contre le COVID-19 développé par la société américaine de biotechnologie Moderna entrera dans la troisième et dernière étape de son essai clinique en juillet avec 30 000 participants, a annoncé le fabricant .

Moderna, co-fondé et présidé par Noubar Afeyan, a déclaré qu’il avait déjà fait suffisamment de doses pour les tests pivots de stade avancé.

Le critère d’évaluation principal de l’essai sera la prévention de la maladie symptomatique du COVID-19 ; les critères d’évaluation secondaires clés comprennent la prévention de la maladie grave au COVID-19 (définie par le besoin d’hospitalisation) et la prévention de l’infection par le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

L’analyse d’efficacité principale sera une analyse événementielle basée sur le nombre de participants atteints de la maladie symptomatique du COVID-19. Sur la base des résultats de l’étude de phase 1, la dose de 100 μg a été choisie comme dose optimale pour maximiser la réponse immunitaire tout en minimisant les effets indésirables.

Avec la fin de la phase 3 de la dose à 100 μg, la société reste en bonne voie pour être en mesure de livrer environ 500 millions de doses par an, et peut-être jusqu’à 1 milliard de doses par an, à partir de 2021 à partir du site de fabrication interne aux États-Unis et en collaboration stratégique avec la société Lonza.

« Nous sommes impatients de commencer notre étude de phase 3 sur l’ARNm-1273 avec quelque 30 000 participants en juillet », a déclaré Tal Zaks, MD, Ph.D., médecin-chef de Moderna. « Moderna s’est engagée à faire progresser le développement clinique de l’ARNm-1273 de la manière la plus sûre et rapide possible pour démontrer la capacité de notre vaccin à réduire considérablement le risque de maladie du COVID-19. »