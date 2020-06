Un Cercle d’amitié Chypre-Artsakh

L’Assemblée nationale de l’Artsakh, issue des législatives du 31 mars, dispose désormais d’un Cercle d’amitié avec Chypre, dont la création a été annoncée avec enthousiasme mercredi 10 juin par le président du Parlement de l’Artsakh, Arthur Tovmasyan. Ce dernier a rappelé la création d’un “Groupe d’amitié avec l’Artsakh” à Chypre en mars, où les représentants de l’Artsakh s’étaient rendus à Nicosie pour l’occasion. Ce groupe comprend des personnalités politiques, des députés, des universitaires et des journalistes. M. Tovmasyan a exprimé l’espoir que le groupe s’élargira et contribuera à la reconnaissance internationale de l’Artsakh, tout en resserrant les liens entre l’Artsakh et Chyprus.

Lors de la cérémonie inaugurale 6 mars à Chypre, à laquelle assistaient notamment la vice-ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh Armine Aleksanyan et le président de la Fédération arménienne européenne pour la justice et la démocratie Kaspar Karampetian, le groupe de députés chypriotes avaient annoncé la création du Cercle d’amitié de l’Artsakh. Étaient également présents à la cérémonie du 6 mars les leaders et représentants des partis politiques chypriotes grecs, ainsi que l’archevêque de l’Eglise arménienne de Chypre Mgr Khoren Doghramadjian, les représentants arméniens dans la Chambre des Représentants Vartkes Mahdessian et les représentants de partis et organisations de la communauté arménienne. Dans son allocution, le président de l’Armenian National Committee de Chypre, Hagop Kazandjian, a expliqué les raisons et enjeux de la création du Groupe des Amis de l’Artsakh et donné les noms de ses membres.



Autre signe de l’entente et de l’étroite collaboration entre l’Artsakh, et au-delà, l’Arménie, avec Chypre et au-delà la Grèce, dans une initiative inédite au sein de l’Assemblée générale des Nations unies, la Grèce, Chypre et l’Arménie ont opposé un front commun, lundi, à la demande de la Turquie d’assumer la présidence tournante de l’Assemblée générale de l’ONU. Le mandat du président de cette instance onusienne est d’une année, et le poste est attribué sur la base d’une rotation entre les cinq ensembles régionaux regroupant des États membres de l’ONU, et dans ce cadre, le groupe d’Europe occidentale et autres groupes, auquel appartient la Turquie, assumera l’exercice 2020-2021. Le candidat proposé par la Turquie est Volkan Bozkır, ancien ministre des Affaires européennes et diplomate de carrière. Bozkır, un membre du Parlement turc représentant le Parti Justice et Développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdoğan devait présider l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2020 pour une période de 12 mois, mais sa désignation est désormais compromise.

Bien que la Grèce, Chypre et l’Arménie aient au départ soutenu le principe d’une nomination de la Turquie à la tête de l’Assemblée générale de l’ONU, ces trois pays, qui entretiennent des relations délicates avec la Turquie en raison d’une Histoire marquée par des génocides qu’Ankara persiste à ne pas reconnaître, sont revenus ensuite sur leurs positions et ont rejeté la candidature de la Turquie à la faveur de “la procédure silencieuse” qui donne aux États membres 72 heures pour soulever des objections sur un projet de résolution ou une décision. Cette initiative groupée intervient alors que la Turquie menace de violer l’espace maritime de la Grèce en vue d’exploiter les gisements importants de gaz naturel qui y ont été découverts, un acte de piraterie caractérisée, selon la partie grecque et chypriote. Car la Turquie viole déjà la Zone économique exclusive de Chypre, lorgnant sur les vastes gisements découverts aussi au large de ses côtes, mais les efforts turcs, qui avaient d’ailleurs été officiellement dénoncés par l’Arménie, se sont soldés à ce jour par un échec. Récemment, Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l’UE, avait appelé la Turquie à respecter les droits et la souveraineté de la Grèce et de Chypre. Il avait fait savoir qu’il avait adressé un message clair en ce sens à la Turquie, et que les autorités européennes, en collaboration étroite avec les ministres des affaires grec et chypriote, surveillaient les forages turcs dans les zones concernées et veillaient à ce qu’Ankara y mette un terme. Samedi dernier, dans une interview accordée à Politico Europe, le président chypriote Nicos Anastasiades avait indiqué que si la Turquie ne mettait pas fin à son agression en Méditerranée orientale, elle ne pourrait plus prétendre plus longtemps au statut de pays candidat à l’UE.