Le ministre arménien de la défense dresse un état des lieux rassurant de l’armée arménienne

Chaque soldat doit être sûr qu’il est mieux armé et mieux préparé que son adversaire, que son arme est plus efficace et précise, a souligné le ministre arménien de la défense David Tonoyan dans un long article dans lequel il développe sa vision des priorités du développement des Forces armées arméniennes, dont s’est fait l’écho la Radio publique d’Arménie mardi 9 juin. Dans cet article, il souligne que le processus à grande échelle visant à équiper l’armée avec de nouveaux armements – des armes de poing aux missiles balisitiques à longue portée et à l’aviation de combat – a déjà commencé, mais qu’on n’est « qu’au (...)