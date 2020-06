Le dialogue de l’Arménie avec l’Iran est très inclusif

Les relations entre l’Arménie et l’Iran sont très inclusives et notre dialogue est très actif, a déclaré hier le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan aux journalistes.

« Nous avons des plans très clairs pour le développement des relations bilatérales à tous les niveaux. Pendant cette période, le dialogue permanent entre le Premier ministre arménien et le président iranien se poursuit, il y a eu une conversation très claire sur l’avancement de nos programmes. Au niveau des ministres des Affaires étrangères, un dialogue très clair s’est maintenu », a déclaré le ministre Zohrab Mnatsakanyan.

« Notre mission diplomatique travaille très activement ; la mission diplomatique iranienne travaille activement. Notre programme est vaste et nous allons poursuivre notre travail », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Quant aux autres questions, il a déclaré que « l’Arménie a ses propres intérêts, ce qui devrait être poursuivi. »

« L’Arménie n’a jamais poursuivi et ne poursuivra pas une politique avec un partenaire aux dépens d’un autre. Nous avons plus d’une poignée d’exemples de la façon dont l’Arménie combine ses politiques avec divers partenaires, ses partenaires clés, tout en poursuivant ses propres intérêts et sans nuire aux divers développements qui affectent notre sécurité nationale », a déclaré Zohrab Mnatsakanyan.