Le président arménien a salué à son homologue russe à l’occasion de la Fête nationale de la Russie

A l’occasion de la Fête nationale de la Fédération de Russie, le président arménien Armen Sarkissian a adressé un message de félicitations à son homologue russe Vladimir Poutine.

Armen Sarkissian a déclaré sa satisfaction de voir la coopération militaire entre l’Arménie et la Russie se développer, « une coopération fondée dans la confiance par les relations de fraternité depuis plusieurs siècles entre nos deux peuples (…) qui se développent sans faille dans le domaine politique, économique, militaire et humanitaire ».

Le président arménien a souhaité à Vladimir Poutine la santé et la réussite et pour « le peuple frère de Russie la paix et le bonheur ».

Krikor Amirzayan