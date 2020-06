La sélection nationale d’Arménie au 102e rang dans le classement mondial de la FIFA

Au classement de la FIFA qui vient d’être publié le 11 juin 2020, l’équipe nationale d’Arménie -qui n’a pas fait le moindre match depuis plusieurs mois- figure à la 102e place mondiale. La Belgique est en tête, suivie de la France et du Brésil. Suivent l’Angleterre, l’Uruguay, la Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la Colombie qui est 10e. La Géorgie est 9e et l’Azerbaïdjan 114e. Gageons qu’avec l’arrivée du nouveau sélectionneur national arménien l’Espagnol Joaquin Caparros, l’Arménie puisse remonter dans une meilleure position au classement. L’Arménie dont le meilleur classement mondial FIFA était sa 30e place en février 2014 et son plus mauvais classement sa 159e position en juin 1994.

Krikor Amirzayan