Le film arménien « Gate to Heaven » (La Porte du Paradis) du réalisateur Djivan Avetisyan devra être présenté pour la première fois au Festival du Film de Cannes en virtuel et sera ainsi placée à la disposition des acheteurs par MPM Premium le 22 et 23 juin.

Le film « Gate to Heaven » évoque l’Artsakh et ses combats de libération. Djivan Avetisyan espère que le film sera apprécié et aura un succès et des achats dans ce grand marché mondial du cinéma à Cannes.

Krikor Amirzayan