Près de 42 000 touristes ont visité l’Artsakh l’an dernier, le tourisme qui est en hausse de 46,7% en un an

41 963 touristes sont rendus en République de l’Artsakh en 2019 soit une hausse de 46,7% du nombre de visiteurs de l’Artsakh en une année. Ces près de 42 000 touristes venaient de 93 pays selon e responsable de la direction du tourisme auprès du gouvernement Artak Grigoryan. Selon ses données publiées à Stepanakert, 88,2% des touristes qui ont séjourné en Artsakh l’an dernier était pour visiter et se reposer et 11,8% pour affaire. En 2019 fonctionnaient 29 hôtels et 11 agences de tourisme en Artsakh. L’an dernier l’Artsakh à participé à Erévan à l’exposition internationale du tourisme « Intour Expo ». Le site officiel du tourisme Artsakh.Travel contribue également à faire connaitre l’Artsakh et développer son tourisme. L’Artsakh qui organise à destination des touristes, le Festival du vin qui attire de nombreux touristes d’Arménie et de l’étranger. La Journée de la Grenade à Martouni attire également des centaines de touristes chaque année. L’Artsakh qui dispose avec sa nature exceptionnelle et d’une grande beauté, un fort potentiel de développement touristique.

Krikor Amirzayan