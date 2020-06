Disparition du chanteur Bedik

Dimanche 7 juin le chanteur Bédik (Stéphane Bédikian) s’est éteint à l’âge de 77 ans. Il sera inhumé jeudi 11 juin à 14h30 au cimetière d’Alfortville dans le même caveau que sa mère à qui il avait composé « Maïrik Tchan ». Il a été parmi les 1er chanteurs avec orchestre de la communauté arménienne en région parisienne. Il était l’une des belles figures de notre paysage communautaire et nombreux sont ceux qui l’ont connu et apprécié sa voix si reconnaissable lors de cette période.

Né le 14 janvier 1943 à Alep en Syrie il est l’unique garçon d’une famille de 5 enfants. Dès l’âge de 4-5 ans il fait partie des enfants de chœur de l’église arménienne, sa famille fréquente l’Eglise chaque dimanche. Lorsqu’il a 15 ans leur père décède brutalement en 1958. Ce drame le marquera à vie et selon la loi du pays il devient le « chef de famille ». Après un passage au Liban vers 1959-60, il rejoint deux de ses sœurs en France en 1966 à 23 ans. Il travaille dans de multiples emplois. Il rejoint naturellement les chœurs de l’Eglise Apostolique arménienne d’Alfortville dont il deviendra l’un des solistes appréciés. Il forme son propre orchestre avec lequel il anime de nombreuses soirées (mariages arméniens, bals associatifs, etc.) en Région parisienne, dans toute la France et jusqu’en Belgique.

Il écrit les paroles de 3 chansons qu’il enregistre pour un 45 tours en 1971. Sur les 4 chansons, 2 sont composées par son ami Bernard Dededjian dont l’emblématique « Hassaguet Partser » notamment repris par Liz Sarian. Grâce à ses succès il fait une prestation dans la célèbre émission de Mireille : « Le Petit Conservatoire de la chanson française » qui lui apporte encore une reconnaissance.

En 1980-1981 il ouvre le restaurant Sevan à Alfortville qu’il transforme rapidement en cabaret où il chantait les soirs et où se sont produits de nombreux chanteurs.

Un lieu fréquenté par Johny Stark, Mireille Mathieu et Charles Aznavour. Où Jean-Pierre Foucault a fêté ses 40 ans, entouré de son producteur Gérard Louvin et de nombreux amis dont le clarinettiste Christian Morin.

En 1995 il part aux Etats-Unis enregistrer dans un des studios arméniens de Los Angeles un album-cassette de 7 chansons, financé par sa mère. Sa mère Maritsa Bédikian née Tchaparian une des dames de l’Eglise arménienne d’Alfortville est décédée en 2012.

En septembre 2014 il fait un voyage mémorable de 3 semaines en Arménie parsemé de rencontres avec sa sœur Anahid. Il chante régulièrement dans des Églises tout au long de son périple. Il a 5 grands enfants : Daniel, Isabelle, Ingrid, Sevan et Lena.

Le 17 décembre 2019 il a été hospitalisé. Immobilisé en rééducation il décède finalement des suites le dimanche 7 juin 2020 au matin le jour de la fête des mères. Sa mère qu’il n’a jamais vraiment quittée... La rédaction exprime ses profondes condoléances à toute sa famille.