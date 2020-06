Souvenirs de Rosy Armen

Il y a bien longtemps, autour de l’année 1966, le jeune écolier que j’étais faisait le voyage Bakou-Erevan en train. Je retournais alors seul de Nakhitchevan à Erevan. Dans mon wagon il y avait plein d’azéris, mais j’avais rencontré un compatriote très intéressant et, naturellement, notre conversation avait tourné autour de Nakhitchevan.

Je suis toujours étonné ! disait-il, comment se fait-il que depuis l’ancien temps, le Koghten-Nakhitchevan est le berceau de la musique et des troubadours arméniens ? Depuis toujours ce berceau a donné et continue à donner de nouveaux personnages célèbres à la culture arménienne.

Et mon compagnon de voyage énumérait des célébrités arméniennes originaires de Nakhitchevan connus dans le monde entier.

Parmi ces noms, il y avait celui de Rosy Armen qui à l’époque déjà était très connue en Arménie. À vrai dire je n’avais pas pris pour argent comptant les dires de mon compagnon de voyage, mais il était très agréable d’envisager cette hypothèse, vraie ou non. J’avais vu à la télé l’une des premières interviews de la chanteuse Rosy Armen, dans laquelle elle avait déclaré que sa mère était une arménienne de Turquie et son père un arménien de Russie.

Une famille du Nakhitchevan

Des années plus tard, pendant l’émission du journaliste Vanig Santryan, Rosy Armen avait annoncé pour la première fois que son père était né au Nakhitchevan, mais n’avait pas précisé dans quelle région. Plus tard l’historien Arkam Ayvazyan, spécialiste de Nakhitchevan, a précisé que le père de Rosy Armen était du village Assdabad dans son encyclopédie « Nakhitchevan Haygazounk ». Selon d’autres sources, il était d’Aylabad ou de Chemertan.

Puis, on avait également appris sur les réseaux sociaux que la mère de Rosy Armen était du village arménien Stanoz près d’Ankara et qu’elle s’appelait Nouranie-Nevart Alozian, tandis que le père s’appelait Khourchout-Khoren Hovhannissian et venait lui de Nakhitchevan.

J’ai récemment eu l’occasion de rencontrer la chanteuse. Je lui ai donc demandé de quel village de Nakhitchevan était son père et sa réponse était que dans son passeport il y avait écrit seulement Nakhitchevan. Et puisque je l’avais rencontré par hasard lors de la fête de l’indépendance, je n’avais pas pu converser longtemps avec elle. Cependant j’avais pu l’appeler plus tard afin d’en savoir plus.

Durant cet appel, Mme Rosy, en feuilletant de nouveau les documents appartenant à son père, m’avait communiqué d’autres informations au sujet de ce dernier. Son père était né le 10 Mai 1896 et décédé le 14 Juillet 1980. Lors de la bataille arméno-turc de 1905, son grand-père paternel, Markar Hovhannissian, a été tué par les turcs à coups de son propre sabre qui était accroché au mur et devant les propres yeux de son fils qui avait à l’époque 8 ans. Sa mère Takouhi Kevorkian est décédée un peu plus tôt.

Je m’étais rappelé d’une autre version concernant le lieu de naissance. Version tirée du témoignage de mon ami Chamir Der-Hovhannissian, né au village Arinch en 1883 et décédé à Erevan en 1983. Lorsqu’il a terminé ses études en 1903, il a été désigné professeur au village Aznapert puis à Arintch et il y a travaillé jusqu’à 1909. Ensuite, il a déménagé à Erevan et a été comptable le restant de sa vie. Chamir racontait qu’à la fin de 1910 son voisin fut le père de Rosy, Khourchout Hovhannissian, né au village Jahoug (Tchahri) à Nakhitchevan. Ils ont habité côte à côte, dans la rue qui se nomme actuellement Vartanants.

Son père a combattu dans les troupes d’autodéfense de Karekin Njteh

« C’est possible, a répondu Rosy, mon père n’évoquait jamais son vécu et nous ne voulions pas trop approfondir à propos de ce sujet. Nous savions seulement qu’il a participé quelques années aux combats dans les montagnes, ensuite il a traversé Arax vers la Perse, la Bulgarie et enfin la France. Et quand on lui demandait pourquoi il s’est éloigné de l’Arménie, il répondait « J’ai combattu les rouges, comment pourrais-je vivre en Arménie Soviétique ? » ».

On en a déduit que « les combats de montagne » désignaient très probablement les combats d’autodéfense de l’Arménie, sous l’ordre du général Karekin Njteh. Avec lui se sont battus plusieurs expatriés arméniens de Nakhitchevan. Le père de Rosy était bien renseigné du fait que Njteh et ses combattants étaient pourchassés par l’URSS, et c’est pourquoi il ne voulait pas se révéler.

Cette information a été confirmée par le cousin de Rosy, l’architecte Robert Aydinian, qui réside à Erevan et qui s’avère être un proche de la famille Hovhannissian. C’est le père de Rosy lui-même qui lui a raconté tout cela.

Robert a raconté que le père de Rosy et lui avaient fait une promenade à Erevan durant laquelle Khourchout Hovhannissian avait jeté un regard nostalgique et émouvant sur des rues, sur des bâtiments, sur des passants en répétant tout le temps que « la ville avait beaucoup changé ». A son dernier séjour à Erevan il avait brusquement posé une question à Robert : « As-tu déjà visité le Zanguézour ? » Après avoir entendu une réponse affirmative il avait continué : « Savais-tu que les Bolcheviques voulaient annexer par la force le Zanguézour à l’Azerbaïdjan ? ». « Je le sais »,- avait répondu Robert. Khourchoud avait lancé : « Sais-tu grâce aux efforts de qui le Zanguézour est resté arménien ? ». Robert avait réagi : « Bien sûr, je le sais, mais en Arménie tout le monde ne le sait pas, bien qu‘il y ait un nombre de gens important qui soient au courant »,- Robert l’avait dit sans avoir mentionné le nom de Karékin Njteh. À ce moment-là le père de Rosy lui avait confié une information que très peu de gens avaient entendue de la bouche de Khourchoud : « J’ai combattu aussi avec lui et par conséquent j’ai quitté l’Arménie avec lui ».

J’ai cherché à vérifier cette histoire et je suis tombé sur le livre « Le combat arméno-turc du Caucase » de Hovhannes Der Mardirossian, un historien. Dans ce livre (1905-1906) j’ai pu lire en détail les barbaries turques de Jahoug. À la fin du livre le nom Markar Hovhannissian apparait dans la liste des victimes, il est décédé le 12 Mai 1905 à 45 ans. Sans aucun doute le lieu de naissance de son père était le village Jahoug.

Après avoir raconté tout cela à Rosy, je lui ai parlé de tous les personnages célèbres nés à Jahoug : le catholicos Ghazar A Jahgetsi, l’artiste peintre Setrag Araqelian, le chercheur légendaire Hayg Hovagimian, la poète Varsenig Aghasian, l’acteur Ori Pouniatian, le grand linguiste Kevork Jahougian. Je lui ai également dis qu’à la fin du siècle dernier, il y avait encore l’église Saint Jean-Baptiste et sur le mont Jahoug la forteresse du même nom au village.

Elle reçut tout cela avec un grand plaisir. Selon elle, son père voulait vraiment revoir l’Arménie mais ce n’est qu’en 1967 qu’il s’était finalement décidé à y retourner avec elle, pour visiter Erevan et Tbilissi. Ville à laquelle il était attaché depuis son adolescence et ses années d’étude.

Le hasard du destin a fait que le père de Rosy Armen a rencontré celui de Charles Aznavour au début du siècle passé ; en effet, ils se sont côtoyés à l’école Nersissian de Tbilissi.

Un jour, son père était rentré avec un visage émerveillé car il venait de croiser Misha, le père de Charles, dans une épicerie arménienne. Ils s’étaient remémorés leur passé commun et avaient parlé de leurs enfants en se rendant compte qu’ils avaient la même passion.

À propos de cette rencontre à Paris, dans le dernier livre autobiographique de Charles Aznavour « Retiens la vie », Rosy Armen en parle dans la préface qu’elle a écrite.

...Les personnes originaires du Nakhitchevan sont très fières à l’égard de leurs compatriotes connus sur la scène internationale comme Aram Khatchaturian, Komitas, Karekin Njteh, Roupen Mamoulian, Henri Troyat, Manoug Apeghian, Christapor Mikaelian, Tavit et Henrig Malian, Michael Arlen, les Hovnatanian, les Lazarian…

Désormais, on peut allonger cette liste et inscrire le nom de la grande chanteuse Rosy Armen dont les racines arméniennes sont également issues de cette région historique.

Texte d’ARTAK VARDANYAN

Traduction de MESROP ATAMIAN