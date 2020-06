Ameriabank propose des prêts en ligne pour les petites et moyennes entreprises : réponse à la demande en 5 minutes

Ameriabank continue de prêter activement aux petites et moyennes entreprises, affirmant qu’elles peuvent la contacter en ligne pour des prêts en ligne approuvés automatiquement jusqu’à 10 millions de drams.

Pour demander de tels prêts, il faut visiter www.sme.ameriabank.am pour s’inscrire et choisir le type de prêt, indiquer la devise du prêt et le montant et recevoir la réponse dans les cinq minutes.

Ameriabank offre également la possibilité de demander en ligne un prêt de 10 millions de drams ou plus et de suivre l’avancement de la demande en ligne, ce qui permettra de gagner beaucoup de temps.

« Nous souhaitons également informer que les clients peuvent transférer à Ameriabank en ligne jusqu’à un prêt commercial de 10 millions de drams, opérant dans une autre institution financière », a déclaré la Banque.

La Banque a de nouveau conseillé aux clients de profiter des opportunités offertes et d’effectuer des transactions bancaires en ligne.

Ameriabank CJSC est l’une des institutions financières les plus importantes et les plus dynamiques du pays. En tant que banque universelle, elle propose une large gamme de services bancaires aux entreprises, d’investissement et de détail innovants dans un ensemble complet.

La Banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.