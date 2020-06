L’agriculture arménienne sera la moins touchée par le coronavirus

La pandémie de coronavirus en Arménie aura le moins d’impact négatif sur le secteur agricole, a déclaré le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan lors d’une allocution à l’Assemblée nationale.

Il a rappelé que l’agriculture était le seul secteur qui avait enregistré une baisse de 4% en 2019. Selon lui, il y avait aussi des problèmes concernant les statistiques, qui sont ajustées depuis plusieurs années déjà.

« Bien que la pandémie affectera divers secteurs de l’économie, elle affectera moins l’agriculture que les autres secteurs en raison de la politique du gouvernement de promouvoir le secteur, notamment en subventionnant les prêts agricoles, en stimulant ses propres investissements et en offrant des incitations fiscales », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement fournit une assistance sans précédent au secteur non seulement en termes de prêts bonifiés, mais aussi en termes de création d’un champ fiscal préférentiel - les agriculteurs sont exonérés de l’impôt sur le revenu et sur les bénéfices et de la TVA », a déclaré Tigran Khachatryan.

Le 29 avril, l’Assemblée nationale d’Arménie a approuvé une révision des indicateurs du budget 2020, motivée par la diffusion du COVID-19. Les prévisions budgétaires pour le PIB ont été réduites à une baisse de 2%, en chute par rapport à la croissance initialement prévue de 4,9%. Le déficit budgétaire a été porté à 340 milliards de drams, soit 5% du PIB, contre une projection précédente de 2,3%.