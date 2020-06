L’Arménie met un accent particulier sur la formation d’un transporteur aérien national

L’Arménie mettra un accent particulier sur la formation d’une compagnie aérienne locale, le problème peut être résolu dans deux ans, a déclaré le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikyan, lors d’une audition à l’Assemblée nationale sur l’exécution du budget 2019.

Il a noté que pour le secteur de l’aviation en Arménie, l’année 2019 a été sans précédent et assez réussie en termes d’arrivée de nouveaux acteurs.

« Nous avons réussi à attirer plusieurs compagnies aériennes européennes sur le marché arménien à des prix abordables et à fournir des billets abordables aux citoyens », a déclaré Suren Papikyan.

Transporteur national

Cependant, selon ses mots, le ministère n’a pas l’intention de se limiter à ces réalisations et de se donner pour mission de mettre la sphère sur des bases solides et d’avoir un transporteur aérien local.

« Je ferai de mon mieux pour que l’Arménie ait sa propre aviation, tout en restant ouverte à d’autres compagnies aériennes. Plus que cela - ce devrait être un véritable transporteur aérien arménien, et non un virtuel ou officiellement enregistré en Arménie, formé artificiellement », a déclaré Suren Papikyan.

Il a promis d’être cohérent dans cette affaire, qui ne peut être résolue en une journée, bien qu’il soit prévu que les conditions nécessaires soient créées dans deux ans.

Livres noirs de l’UE et étapes de l’Arménie

Concernant le problème actuel dans le secteur de l’aviation, à cause duquel l’Arménie s’est retrouvée dans les livres noirs de la Commission européenne sur la sécurité aérienne, le ministre a déclaré que l’on peut constamment rechercher les responsables, mais il est important de formuler de nouvelles tâches, de comprendre les problèmes et de trouver des moyens pour les résoudre.

« Les problèmes ont été formés en plus d’une journée, et ce n’est pas le résultat du travail en 2019, mais cela s’est déjà produit et nous prenons la responsabilité de remédier à toutes les fautes des autorités précédentes », a déclaré Suren Papikyan.

La Commission européenne a mis à jour la liste de sécurité aérienne de l’UE, selon laquelle toutes les compagnies aériennes certifiées en Arménie ne sont pas autorisées à effectuer des vols vers les pays de l’UE, à l’exception des vols d’évacuation et humanitaires, ainsi que des vols opérés à des fins médicales. La décision a été prise après une audition avec le Comité de l’aviation civile d’Arménie et six compagnies aériennes arméniennes.

Historique des transporteurs nationaux

Après la faillite d’Armavia Air Company en 2013, une nouvelle société, Air Armenia, a annoncé son intention d’entrer sur le marché arménien. La compagnie n’opérant que des vols charters vers les pays de la Communauté des États indépendants, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique, a exprimé son intention de commencer également le transport de passagers.

En octobre 2014, Air Armenia était au bord de la faillite. Elle a suspendu ses vols et sa direction a décidé de prendre des mesures fondamentales pour restructurer les finances. En août 2015, des obligations d’une valeur totale de 68,6 millions de dollars ont été reçues au bilan de la compagnie aérienne de la part de son nouvel actionnaire - le fonds d’investissement East Prospect Fund. Mais le fait d’avoir violenté le directeur d’Air Armenia Arsen Avetisyan, dont la victime a accusé le président de la Fédération de football Ruben Hayrapetyan, a menacé l’investissement du nouvel actionnaire.

En 2016, Armenia Air Company a annoncé son intention de devenir un transporteur aérien national, dont une partie des actifs appartenait à la compagnie aérienne géorgienne Airzena.

Le 16 décembre 2019, le chef du Comité de l’aviation civile d’Arménie Tatevik Revazyan a déclaré que le ministère acceptait diverses demandes et propositions pour attribuer à la compagnie aérienne le statut de transporteur aérien national, en discutait et soumettrait la question au gouvernement. Cependant, elle n’a pas exclu la possibilité d’attribuer le statut de transporteur aérien national à l’une des compagnies aériennes opérant déjà en Arménie.