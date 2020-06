Plus de 2200 entités commerciales en Arménie ont temporairement cessé leurs activités par décision du commandant

Au 8 juin, des inspections ont été effectuées dans 24 761 entités commerciales afin de contrôler leur conformité aux normes anti-épidémiologiques et 2 219 décisions ont été prises de suspendre les activités des contrevenants a rapporté mardi le service de presse du gouvernement.

Pas moins de 756 inspections ont été effectuées le 8 juin seulement.

Mardi, l’Inspection de l’urbanisme, de la technique et de la sécurité incendie a effectué des inspections dans le district administratif de Malatia-Sebastia à Erevan, ainsi que dans la ville d’Etchmiadzin, dans la province d’Armavir.

Les inspections effectuées dans les établissements publics de restauration et le réseau de vente ont révélé l’absence d’un registre de désinfection, le non-respect de la distance sociale entre les tables et les personnes, le manque de désinfectants, des poubelles fermées pour les gants et masques usagés dans tous les endroits et port incorrect des masques.

Par décision du commandant, plus de soixante-dix établissements de restauration ont été fermés pendant 24 heures. En cas de double violation, les sanctions seront prolongées.

À la suite de la surveillance et du contrôle des activités des transports publics, l’Inspection de l’urbanisme, de la sécurité technique et des incendies a également constaté un certain nombre de violations et d’omissions. En particulier, le transport de citoyens en minibus s’est effectué avec la présence simultanée de deux passagers sur le siège avant et le transport de passagers sans masque.

Dans un taxi, les passagers étaient assis à côté du conducteur, parfois sans masque. La police de la circulation a compilé les protocoles pertinents.

Des spécialistes de l’agence d’inspection ont effectué des travaux d’explication sur place, des instructions contraignantes ont été données pour l’élimination immédiate de ces violations et fautes.

L’état d’urgence, introduit en Arménie le 16 mars 2020 et prorogé jusqu’au 14 mai, est de nouveau prorogé jusqu’à 17h00 le 13 juin inclus.

Selon le dernier rapport officiel publié mercredi matin, il y a 14 103 cas confirmés d’infection au COVID-19, 5 226 patients ont récupérés et 227 décès en Arménie.