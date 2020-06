Nikol Pashinyan :« « Le Service de sécurité nationale devrait être en mesure de répondre plus efficacement aux défis de sécurité » »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a présenté le 9 juin le nouveau Directeur du Service de sécurité nationale Argichti Kiaramian à la direction du SSN.

Le Premier ministre a d’abord remercié Eduard Martirossian pour son travail en tant que directeur du Service de sécurité nationale et avant cela en tant que directeur adjoint. Nikol Pashinyan a indiqué qu’il avait travaillé en tant que directeur du Service de sécurité nationale pendant une période assez difficile et que dans un proche avenir, il sera possible de discuter du travail conjoint accompli pendant cette période et des démarches à venir.

Présentant le nouveau Directeur du Service de la sécurité nationale, Argichti Kiaramian, le Premier ministre lui a souhaité plein succès dans ses activités : « Je tiens à souligner que, bien sûr, le SSN est un organisme fort et dynamique, mais nous devons affirmer que les défis, le rythme de leur réponse, la vitesse, la qualité doivent être constamment améliorés et réformés. J’ai confié cette tâche à M. Kiaramian afin que le SSN puisse répondre plus efficacement aux défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine de la sécurité. En même temps, la sécurité (et la signification du mot change au fil du temps) pose de nouveaux défis qui n’avaient peut-être pas été prédits auparavant, allant du plus gros problème actuel, le virus du coronavirus, à la sécurité de l’information, la sécurité politique et tous les autres problèmes de lutte contre la corruption. Nous devons résoudre ces problèmes. »

Le Premier ministre a noté que deux ans suffisaient pour que tous les employés du Service de sécurité nationale prennent position en faveur de la révolution de velours, c’est-à-dire le pouvoir du peuple et ses valeurs. Nous devons maintenant résumer la manière dont l’opportunité donnée a été utilisée et, à cet égard, des réponses très précises doivent être présentées. « En assumant les fonctions de Premier Ministre de la République d’Arménie en 2018, cela a été une tâche générale pour moi, en particulier dans des organes tels que le Service de sécurité nationale, d’assurer la stabilité des systèmes, de ne pas mener des actions et des mouvements irréguliers, de créer des opportunités pour tous ceux qui ont des aspirations à s’adapter et à se positionner aux nouvelles réalités. Et maintenant, comme on dit, le moment est venu de résumer les résultats. » :

Le Chef du gouvernement a considéré la possibilité d’avancement professionnel comme une autre tâche importante : « Des principes très clairs d’avancement professionnel devraient s’appliquer à l’ensemble du système étatique et au SSN. La base de la promotion devrait être le travail, le professionnalisme, le dévouement à la résolution des tâches constitutionnelles et législatives du Service de sécurité nationale dans tous les domaines. Malheureusement, nous voyons que dans de nombreux organismes gouvernementaux, il y a encore des gens qui agissent contrairement à cette logique et à ces intérêts, et abusent parfois de la solidarité départementale, ce qui est très important pour les activités de toute structure. » Selon Nikol Pashinyan, il est nécessaire de veiller à ce que la solidarité départementale ne devienne pas un instrument d’abus et d’actions pour quiconque contraire aux règles et aux intérêts du service.

Le Premier ministre a de nouveau remercié M. Martirossian et a évalué efficacement le travail commun avec lui, dans le cadre duquel de très bonnes relations humaines ont été créés. Félicitant à nouveau M. Kiaramian pour sa nomination, Pashinyan a noté : « Monsieur Kiaramian, nous en avons discuté et nous savons quelle mission difficile vous attend. Je suis sûr que vous pourrez unir le potentiel professionnel, compétent et honnête du SSN autour de vous et amener le SSN à un nouveau succès, une nouvelle gloire et une nouvelle image, qui seront acceptables pour les citoyens arméniens, pour notre peuple, et seront plus appropriées. Dans le monde moderne, la vie est dynamique et nous devons être en mesure de nous tenir au courant des changements afin de contribuer aux changements qui se produisent dans l’intérêt de l’Arménie et résolument et sans hésitation d’arrêter les changements qui sont contraires aux intérêts de l’Arménie. »

L’ancien directeur du Service de sécurité nationale E. Martirossian a remercié Nikol Pashinyan pour sa confiance et a noté que c’était un grand honneur pour lui de diriger le NSS, où il a servi pendant plus de 20 ans.

Le nouveau directeur du Service de la sécurité nationale, Argichti Kiaramian, a remercié le Premier Ministre de la République d’Arménie pour la confiance et a souligné qu’il ferait tout son possible pour exécuter au mieux les tâches confiées à la structure.