Le Premier ministre a chargé le nouveau Chef de Police de se concentrer sur l’amélioration visible de la qualité du respect des règles anti-coronavirus

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a présenté le nouveau Chef de la Police Vahe Ghazarian à la direction de la Police.

Le Premier ministre a remercié l’ancien Chef de la Police Arman Sarkissian pour son travail, notant qu’ensemble, ils analyseront les activités menées au cours de cette période et arriveront à des conclusions communes.

Nikol Pashinyan a noté qu’aujourd’hui est une période difficile, et en plus des activités policières, le plus grand défi est le coronavirus. « Au cours des trois derniers mois, la police a fait un travail très dur et ininterrompu, à la suite duquel beaucoup d’énergie a été épuisée et les perceptions ont changé. Mais dans un avenir proche, la qualité du travail de la police sera essentielle pour vaincre l’épidémie. Autant il est clair que l’ensemble des forces de police est au bord de l’épuisement, une nouvelle énergie doit être apportée, aussi impossible que cela puisse paraître. Félicitant M. Ghazarian pour sa nomination au poste de Chef de la Police, je voudrais dire que sa première tâche est de transférer cette énergie aux policiers et de leur donner un nouvel élan pour lutter contre l’épidémie ou, plus précisément, pour suivre les règles anti-épidémiques. Nous espérons et croyons que l’épidémie est temporaire et nous la surmonterons très bientôt ou un peu plus tard. »

Concernant les activités de la Police, le Premier ministre a noté qu’elles sont essentielles en termes d’application des lois et de protection des droits de l’homme en Arménie, de protection de la sécurité des biens. « Un policier, un uniforme de police, doit créer un sentiment de respect pour chaque citoyen, et cela doit être très important pour chaque citoyen. En revanche, lorsqu’une personne en uniforme de police voit un citoyen de la République d’Arménie, elle doit se sentir protégée, elle doit être perçue comme la sienne, proche de lui, à laquelle on peut s’adresser sans aucun doute, en termes de résolution de ses propres problèmes de droit et de sécurité. C’est le plus gros problème que nous devons résoudre », a souligné Pashinyan, notant que ce problème a toujours eu des difficultés dans l’histoire de la Troisième République : il n’y a pas de formule très précise pour le résoudre. Parfois, le respect était trop, combiné avec d’autres sentiments négatifs de peur, parfois le positif était tellement que le sentiment de vigilance était trop faible : « Cela nécessite un travail à long terme et conséquente basé sur les connaissances, l’expérience, et M. Ghazarian, votre tâche est de faire ce travail. La Police est un organe subordonné au Premier ministre, et les activités de la Police et sa qualité sont directement liées aux relations entre le Chef de l’État et le citoyen. La Police de la République d’Arménie est associée au plus grand nombre de personnes, et chaque policier doit se percevoir comme un représentant du Premier ministre de la République d’Arménie, qui communique avec le peuple, les citoyens, y compris les criminels et les délinquants. Au cours de ce contact, les criminels doivent ressentir une main cruelle, forte et inébranlable, des citoyens respectueux des lois - soutien, résilience, confiance et protection. Je suis convaincu que nous avons suffisamment de volonté et de persévérance pour résoudre ce problème de bout en bout. »

Faisant référence à la position du Premier ministre de 2018 sur le maintien de la stabilité des forces de l’ordre, le Premier ministre a noté que tous les policiers ont la possibilité de prendre position en faveur des réalités, des valeurs et des objectifs de la nouvelle Arménie et il est nécessaire de comprendre qui a profité de cette opportunité. « J’ai récemment rappelé la parabole des Dix sous à une autre occasion, lorsque vient le temps de résumer les résultats de ces opportunités. Je voudrais dire directement que toutes les personnes qui ont profité de cette opportunité et donné des résultats concrets devraient voir que la Police arménienne a des principes complètement nouveaux de promotion professionnelle, d’appréciation et d’encouragement. Il n’y a aucune connaissance, ami, parent, soutien. Il y a du travail, du professionnalisme, du dévouement, et toutes les personnes qui ont suivi ce chemin devraient se sentir appréciées, toutes les personnes qui ont fait preuve de mépris pour ce chemin devraient suivre leur chemin. Ils n’ont rien d’autre à faire dans la police de la République d’Arménie », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le résultat final devrait être l’augmentation de l’efficacité de la police au profit de la République d’Arménie, du peuple de la République d’Arménie, de la République d’Artsakh, l’avenir de notre nation.

Le Premier ministre a chargé le nouveau Chef de Police de se concentrer principalement sur le respect des règles anti-épidémiques et, à cet égard, sur l’amélioration rapide et visible de la qualité des services de Police, en soulignant l’importance de transférer des informations sur le travail effectué et les problèmes d’inventaire.

L’ancien Chef de Police a remercié le Premier ministre pour sa confiance, notant que le service avait été accompli avec beaucoup d’honneur et de responsabilité.

Le Chef de la Police nouvellement nommé a remercié le Premier ministre de sa grande confiance et a assuré qu’il ferait de son mieux pour accomplir des tâches assignées à la Police.