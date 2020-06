Jivan Avetisyan avec « Gate to Heaven » inclus dans la programmation de Cannes Virtual Market

Le film du réalisateur arménien Jivan Avetisyan a été inclus dans la programmation des ventes internationales du Festival de Cannes (juillet 2020), informe l’Union des directeurs de la photographie d’Arménie.

The Gate to Heaven sera présenté par son agent commercial français MPM Premium et sera projeté deux fois lors du Marché Virtuel.

Le film retrace l’histoire du journaliste allemand Robert Sternvall qui revient en Artsakh après 22 ans lorsque la guerre du Nagorno Karabagh reprend.

À travers son enquête, il rencontre la chanteuse d’opéra Sophia Marti, qui est la fille d’Edgar Martirosyan, un homme qu’il a abandonné en captivité en 1992. Au fur et à mesure que leur romance se développe, la conscience coupable de Robert le rattrape.

« Si le vent tombe » , un film de la réalisatrice arménienne Nora Martirosyan a été sélectionné pour la 73e édition du Festival de Cannes .