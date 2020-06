Indice de paix mondial 2020 : l’Arménie et l’Azerbaïdjan enregistrent la plus forte augmentation de la paix

L’Arménie est classée 99e (contre 118e l’année dernière) parmi 163 pays dans le Global Peace Index 2020 publié par l’Institute for Economics & Peace.

L’Arménie a enregistré la deuxième plus grande augmentation de la tranquillité par rapport à l’IPG 2020, seul l’Azerbaïdjan, son pays voisin, ayant connu une amélioration plus importante. Il progresse de 15 places dans le classement et se classe désormais parmi les 100 pays les plus pacifiques, en raison d’une forte amélioration des relations avec les pays voisins, ainsi que d’une baisse sensible de son taux d’incarcération.

La plus grande amélioration s’est produite dans le domaine des conflits en cours, avec une amélioration des relations avec les pays voisins et une baisse des décès dus aux conflits internes. Le principal moteur de ces changements a été l’amélioration des relations avec l’Azerbaïdjan voisin, aidée en partie par la « révolution de velours » de l’Arménie et la stabilisation du conflit du Nagarno-Karabagh.

Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, le taux d’incarcération de l’Arménie s’est considérablement amélioré, chutant de plus de 35% au cours des trois dernières années à 76 prisonniers pour 100 000 habitants. Cet automne signifie que l’Arménie a maintenant le taux d’incarcération le plus bas de la région Russie et Eurasie. Il y a également eu une amélioration de son taux d’homicide, de son instabilité politique et une baisse de l’impact du terrorisme.

Malgré ces améliorations, l’Arménie a enregistré des détériorations de certains indicateurs. Bien que l’instabilité politique se soit améliorée, elle s’est produite au détriment de l’augmentation de l’ingérence du gouvernement, entraînant une détérioration du score de l’échelle du terrorisme politique en Arménie. Le domaine de la militarisation s’est également détérioré. Les importations d’armes ont considérablement augmenté, tout comme les dépenses militaires en pourcentage du PIB.

Les résultats de cette année montrent que le niveau de paix dans le monde s’est détérioré, le score moyen des pays chutant de 0,34%. Il s’agit de la neuvième détérioration de la paix au cours des douze dernières années, avec 81 pays en amélioration et 80 enregistrant une détérioration au cours de l’année écoulée.

Le GPI 2020 révèle un monde dans lequel les conflits et les crises qui ont émergé au cours de la dernière décennie ont commencé à s’atténuer, pour être remplacés par une nouvelle vague de tension et d’incertitude à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les voisins de l’Arménie dans la région sont classés comme suit : Géorgie - 95e, Azerbaïdjan 120e, Turquie -150e, Iran - 142e.

Les partenaires de l’Arménie dans l’Union économique eurasienne, la Russie et la Biélorussie sont respectivement classés 154e et 94e, le Kazakhstan est 70e, le Kirghizistan est 93e.

L’Islande reste le pays le plus paisible du monde, position qu’elle occupe depuis 2008. Elle est rejointe en tête de l’indice par la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Portugal et le Danemark.

L’Afghanistan est le pays le moins pacifique du monde pour la deuxième année consécutive, suivi de la Syrie, de l’Irak, du Soudan du Sud et du Yémen. Tous, à l’exception du Yémen, sont classés parmi les cinq moins pacifiques depuis au moins 2015.