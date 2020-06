Nikol Pashinyan :« La situation liée au coronavirus en Arménie montre des signes de stabilisation »

Il y a des signes vagues et initiaux de stabilisation de la situation liée au coronavirus en Arménie, a déclaré hier le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’un briefing quotidien.

« Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que la situation s’est stabilisée, mais il y a des conditions préalables », a ajouté Nikol Pashinyan.

Bien que la stabilisation ait eu lieu à un niveau très élevé, elle permet toujours au système de santé du pays de faire face à la situation, a déclaré le Premier ministre.

"Nous constatons que le nombre de personnes nécessitant une hospitalisation diminue, et si la tendance se maintient, nous serons en mesure de résoudre tous les problèmes liés à l’hospitalisation et passerons à l’étape de surmonter le coronavirus et de réduire le nombre à zéro, » a déclaré le Premier ministre.

Il a déclaré que le strict respect des mesures anti-épidémiques reste essentiel pour surmonter la situation.

« Il est évident que la plupart des citoyens portent des masques et respectent les règles anti-épidémiques. Cependant, nous n’avons pas les résultats escomptés, puisque 1 800 citoyens ont été condamnés à une amende pour avoir enfreint les règles à 15 heures aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre, le non-respect des règles lors des funérailles et des mariages reste le principal défi.

L’Arménie a jusqu’à présent confirmé 14 103 cas de coronavirus, 5 226 personnes ont guéri, 227 décès ont été signalés.