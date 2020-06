La Géorgie propose à l’Arménie de l’aider à tester le Covid-19

Amiran Gamkrelidze, directeur du Centre national géorgien de lutte contre les maladies (NCDC), a déclaré que le NCDC avait déjà, « verbalement et officiellement », offert son aide au Centre arménien de lutte contre les maladies pour effectuer les tests, rapporte Agenda.ge .

« L’Arménie est notre pays voisin et nous sommes prêts à les soutenir. Nous, le NCDC, sommes en mesure de leur donner des tests et d’effectuer également des tests. Il ne faut que quatre heures entre Erevan et Tbilissi et nous sommes en mesure d’étudier 1 000 échantillons en 24 heures », a déclaré Amiran Gamkrelidze à TV Pirveli.

Amiran Gamkrelidze a déclaré que le ministère géorgien de la Santé et le ministère de l’Économie sont également prêts à soutenir l’Arménie en termes de traitement ou de transport des patients infectés ou en fournissant au pays des masques faciaux.

« Nous sommes en mesure de fournir un soutien dans toutes les directions. Il appartient à l’Arménie de décider quel type de soutien leur est le plus avantageux à partir de maintenant », a déclaré Amiran Gamkrelidze.

Le ministère géorgien des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière que le pays était prêt à aider l’Arménie « à tout moment ».

À ce jour, 8 650 personnes sont infectées par COVID-19 en Arménie, alors que ce chiffre est de 119 en Géorgie.

227 personnes sont mortes du coronavirus en Arménie et 13 en Géorgie.