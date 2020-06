Les demi-finales retour de la Coupe d’Arménie de football se dérouleront le 24 juin

La Fédération arménienne de football a confirmé mercredi les rencontres des demi-finales de la Coupe d’Arménie pour la saison 2019-2020. L’information est sur le site de la Fédération arménienne. Ces deux rencontres seront les rencontres-retour de la demi-finale de la Coupe d’Arménie.

Ils se dérouleront le 24 juin. A 17h30 débutera le match Noah-Ourartou Erévan et à 19h45 la match Gandzasar Ghapan face à Ararat-Armenia le champion en titre. Les deux match-aller de ces demi-finales s’étaient déroulés le 11 mars et Noah et Ararat-Armenia avait tous les deux remporté face à leur adversaire sur le score de 1-0.

Arrêté à cause de l’épidémie du coronavirus, les rencontres-retour vont dont se dérouler le 24 juin.

Krikor Amirzayan