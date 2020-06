Ciné Club de l’Institut des Migrations : « Sans retour possible », présenté par Anouche Kunth

En attendant la reprise de ses programmes habituels, l’Institut Convergences Migrations vous propose son ciné-club en ligne, en prolongement du cycle « Migrations : des films et des chercheurs ». L’occasion de partir à la (re)découverte de films d’hier et d’aujourd’hui : récits d’exil et de frontières, mais aussi d’amour et d’hospitalité.

Au programme de la troisième séance : Sans retour possible réalisé en 1983 par Jacques Kébadian et Serge Avédikian, dont la pellicule a été récemment restaurée aux Laboratoires Éclair par la Cinémathèque française.

Le synopsis ? Trois mots, « sans retour possible », inscrits au début des années 1920 sur les passeports des émigrants arméniens fuyant la Turquie. Trois mots pour dire l’exil devenu pierre de soutènement du récit fondateur de la diaspora arménienne.

Voir le film et la suite de la présentation par Anouche Kunth : http://icmigrations.fr/2020/06/10/bienvenue-au-cine-club-de-linstitut-convergences-migrations-3/