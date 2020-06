L’école privée franco-arménienne Kevork Arabian de Valence cherche Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles pour la rentrée de Septembre 2020.

Vous êtes francophone, avec un bon niveau d’Arménien

Vous travaillerez dans une classe de 10 - 15 élèves âgés de 3 à 4 ans.

Descriptif du poste

Accueillir avec l’enseignant et la directrice les enfants et les parents

Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l’autonomie

Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants

Assister l’enseignante dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques

Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors de la restauration scolaire

Assurer l’entretien de l’école, du mobilier et du matériel pédagogique

Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé

Assister les enfants pendant les repas, les siestes, les soins d’hygiène et les aider dans leurs gestes quotidiens (habillage, toilette)

Laver et sécher le linge, vous remettez en état les mobiliers et jouets et vous assurez toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.

Rangement du réfectoire et de la cuisine après le déjeuner

Heures de travail :

Horaires réguliers dans l’école, (lundis, mardis, jeudis, vendredis) : sur le temps scolaire

Profil recherché

Etre titulaire du CAP Petite Enfance est un plus

Etre ponctuel(le), fiable, disponible et présent les jours scolaires aux horaires indiqués

Savoir faire preuve de responsabilité et d’autonomie dans l’exercice de ses missions

Savoir anticiper et réagir face au danger

Etre courtois et souriant avec les enfants et les usagers,

Savoir rendre compte à sa hiérarchie de son activité.

Emploi à temps plein, basé à Valence(26)

Envoyer CV et lettre de motivation à [email protected]