19 infections au coronavirus dans l’administration présidentielle

Bakou, 10 juin 2020 (AFP) - Dix-neuf employés de l’administration

présidentielle en Azerbaïdjan ont été testés positifs au nouveau coronavirus,

ont annoncé mardi soir les autorités de ce pays du Caucase du Sud qui peine à

enrayer l’épidémie.

Selon le porte-parole de la cellule de crise de lutte contre l’épidémie de

Covid-19, Ramin Bairamly, 13 infections ont également été confirmées au sein

du ministère azerbaïdjanais des Situations d’urgence et celui du Travail.

A ce jour, l’Azerbaïdjan a officiellement recensé 8.191 cas de coronavirus,

dont 98 décès, les nouvelles contaminations ayant progressé de 23% depuis la

semaine dernière.

Cette ex-république soviétique, riche en pétrole, a déclaré l’état

d’urgence fin mars pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Celui-ci a été levé, tout comme la majorité des restrictions liées au virus,

le 31 mai.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a admis que l’assouplissement de

ces mesures avait abouti à une « hausse de nouvelles infections », tout en

jugeant que « la situation est totalement sous contrôle ».

Pour contrer la propagation du virus, les autorités azerbaïdjanaises ont

néanmoins réimposé un confinement le week-end dernier dans les grandes villes

du pays, dont la capitale Bakou. Et cette mesure sera renouvelée samedi et

dimanche.

Les Azerbaïdjanais ne seront alors autorisés à quitter leur domicile que

pour raisons médicales d’urgence ou les funérailles de proches.

L’industrie pétrolière, moteur de l’économie, sera un des rares secteur

autorisés à poursuivre le travail.