La société Masdar, basé à Abu Dhabi, investira 300 millions de dollars dans le développement des énergies renouvelables en Arménie

Le groupe d’énergie propre Masdar, basé à Abou Dabi, investira 300 millions de dollars dans le développement des énergies renouvelables en Arménie, a déclaré le chef du personnel présidentiel, Emil Tarasyan.

En décembre dernier, le groupe d’énergie propre Masdar, basé à Abou Dabi, a conclu un accord officiel avec le Fonds national d’intérêt arménien (ANIF) pour développer 400 MW de capacité photovoltaïque en Arménie, avec un investissement prévu pouvant atteindre 320 millions de dollars.

La première partie de l’accord concerne la construction d’une centrale solaire de 200 MW dans les communautés de Talin et Dashtashen de la province occidentale d’Aragatsotn, en utilisant la technologie bifaciale.

Cependant, l’accord plus large comprend également le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques au sol, des panneaux solaires flottants et des parcs éoliens, selon l’ANIF.

L’accord sur la construction d’une centrale solaire a été conclu lors de la visite du président arménien Armen Sarkissian à Abu Dhabi à la fin de l’année dernière. Dans le cadre de la visite, le président Sarkissian a également visité la société Masdar à Abu Dhabi et la ville innovante de Masdar City.

Masdar Clean Energy est un développeur et opérateur de premier plan de projets d’énergie renouvelable à l’échelle des services publics, de projets de réseaux communautaires et de conseil en services énergétiques. Elle est présente aux EAU, en Jordanie, en Mauritanie, en Egypte, au Maroc, au Royaume-Uni, en Serbie et en Espagne.

Le Fonds national d’intérêt arménien (ANIF) est un fonds d’investissement direct étranger opérant sous la tutelle du gouvernement arménien pour co-investir aux côtés des principaux investisseurs mondiaux et partenaires industriels dans des projets à grande échelle en Arménie. Son mandat est d’être un investisseur et un partenaire proactif dans la région afin de générer et de faciliter les investissements dans des secteurs cruciaux de l’économie et des infrastructures.