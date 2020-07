La Banque mondiale prévoit une baisse de 2,8% pour l’économie arménienne

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, l’Europe et l’Asie centrale, la Banque mondiale prévoit que le PIB de l’Arménie baissera de 2,8% en 2020. Dans un précédent rapport sur les Perspectives économiques mondiales -2020 : Europe et Asie centrale, la Banque mondiale a prédit que l’économie arménienne croîtrait de 1,7% dans le scénario optimiste et de 4,5% en 2021. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale pour juin, l’économie arménienne se relancera en 2021 à 4,9%.

Le rapport de la Banque mondiale indique que la pandémie de COVID-19 a nui à l’Europe et à l’Asie centrale en raison de l’effondrement des prix mondiaux des matières premières, des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales et d’une aversion accrue pour le risque sur les marchés financiers. L’aggravation des épidémies nationales de virus a accentué la baisse de la demande intérieure, aggravé les ruptures d’approvisionnement et interrompu de nombreuses activités.

Les économies de la région ont connu d’importantes sorties de capitaux vers la sécurité et une augmentation des écarts de taux. Des devises plus faibles ont contribué à l’augmentation des coûts d’emprunt et les pressions sur le compte courant ont été exacerbées par l’effondrement des exportations.

De nombreuses banques centrales de la région ont réagi à la crise en augmentant le soutien monétaire, et les autorités sont intervenues sur les marchés des changes pour stabiliser leurs devises et atténuer la volatilité, comme au Kazakhstan, ou ont utilisé des fonds souverains pour le faire, comme en Azerbaïdjan et en Fédération de Russie.

Alors que les options de politique budgétaire sont limitées dans de nombreux pays, les décideurs politiques ont utilisé les tampons existants ou priorisé les dépenses en soins de santé, les filets de sécurité sociale, le soutien au secteur privé et pour lutter contre la perturbation des marchés financiers. Alors qu’un certain nombre de pays ont annoncé des programmes de soutien budgétaire, de nombreuses économies étaient mal préparées à la pandémie, compte tenu des capacités limitées de soins de santé.

Perspective

L’économie régionale devrait se contracter de 4,7%, avec des récessions dans presque tous les pays. Les perspectives supposent que les restrictions gouvernementales seront progressivement levées au début du second semestre. Dans un scénario dans lequel les effets de la pandémie diminuent et le commerce et l’investissement se rétablissent, la croissance de l’Europe et de l’Asie centrale devrait reprendre à 3,6% en 2021.

L’activité économique dans la région est vulnérable aux retombées mondiales en raison de son ouverture au commerce et les flux financiers, y compris les envois de fonds. En outre, pour les exportateurs d’énergie de la région, dont la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan, la poursuite des bas prix du pétrole devrait peser sur la croissance.

L’économie russe devrait se contracter de 6% cette année, reflétant un bond des cas de COVID-19 et l’effondrement des prix du pétrole. L’économie turque devrait reculer de 3,8% cette année, sous réserve de fermetures et de la faiblesse persistante des investissements.

L’activité économique devrait se contracter dans chaque sous-région en 2020, car les épidémies de virus limitent la consommation et les investissements privés : Europe centrale de 5% ; Balkans occidentaux de 3,2% ; Caucase du Sud de 3,1% ; L’Europe de l’Est de 3,6% ; et l’Asie centrale de 1,7%.

L’impact sur l’activité économique est très incertain et pourrait être plus grave si la pandémie et l’effondrement de l’activité qui y est associé empirent. Les économies les plus durement touchées seraient les liens commerciaux et financiers solides, y compris les envois de fonds, vers la zone euro ou la Russie.

Des risques

La balance des risques penche fortement à la baisse. Une propagation plus importante des infections dans la région et les mesures restrictives qui y sont associées auraient encore plus de poids sur la consommation et l’investissement. En outre, une forte baisse des envois de fonds pourrait amplifier le ralentissement économique régional. Une récession prolongée pourrait affecter négativement les secteurs financiers nationaux et accroître le risque d’instabilité financière.

Une détérioration prolongée du sentiment d’investissement pourrait entraîner une baisse substantielle des investissements directs étrangers. Les conditions météorologiques régionales, y compris la sécheresse qui affecte les économies d’Europe de l’Est et des Balkans occidentaux, constituent également un risque à la baisse pour les prévisions.