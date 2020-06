Le président Aliev désire azerbaïdjaniser les noms de lieux sur la carte de l’Arménie

Le 4 juin Isa Gabibeyli le président de la Commission chargée des noms de lieux au Parlement azéri a affirmé qu’il avait reçu une proposition de changement du nom du village de Saghian dans la région de Chamakhi (Azerbaïdjan). Les autorités de la région de Chamakhi ont proposé après le passage du président Ilham Aliev à l’occasion du musée des symboles de l’Etat de la ville de Tartar. Ilham Aliev avait interpellé le responsable de la région de Tartar, Moustakim Mamedov de corriger quelques noms incorrects sur une carte de la région.

« Ici nous devons faire apparaitre les noms historiques de nos lieux. Le vrai nom de Sissian est Karakilisa. Après les Arméniens l’ont renommé Sissian. Pour cela il faut supprimer Sissian pour le remplacer par Karakilisa sur cette carte » avait demandé Aliev.

Lors d’une autre rencontre à Tovrouz début mars avec l’ouverture d’un musée d’histoire, il avait été contrarié de ne pas voir sur les cartes les noms des « anciennes villes » azéries. « A leur place nous voyons Ourartou » avait-il dit rouge de colère.

Lors d’une manifestation à Tartar à l’occasion de l’ouverture d’un complexe olympique, Ilham Aliev avait déclaré que « l’Arménie a été créer sur les anciennes terres azéries » et a invité le public à « jeter un regard sur la carte de l’Empire russe publiée au début du 20e siècle ». D’après Aliev « tout le monde sera convaincu que la majorité des noms de lieux de l’actuelle République d’Arménie ont une origine azérie ». Et Aliev s’est plaint que les musées d’Azerbaïdjan oublient ces anciennes cartes russes. Il a invité les historiens et cartographes azéris de publier « une petite brochure avec les anciens noms azéris de ces lieux qui furent volés et transformés par les Arméniens ».

Aliev oublie tout simplement que l’Arménie et les noms arméniens des lieux géographiques existent depuis au minimum 3000 ans, tandis que le nom même de l’Azerbaïdjan est née -ou inventé- au 20e siècle seulement.

Krikor Amirzayan