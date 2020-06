L’ ANCA appelle à un solide financement américain pour le déminage de l’Artsakh et une aide contre le COVID -19 reprogrammée pour l’Arménie

L’élargissement de l’aide américaine pour le déminage de l’Artsakh (Nagorno Karabagh) et la réaffectation de 25 millions de dollars de l’aide américaine déjà appropriée pour soutenir la bataille de l’Arménie contre la pandémie du COVID-19 figuraient parmi les principales questions soulevées dans le témoignage du Comité national arménien d’Amérique (ANCA) présenté à le Sous-comité des crédits étrangers du Sénat américain sur les opérations à l’étranger, alors que ce groupe influent rédige sa version du projet de loi sur l’aide étrangère pour l’exercice 2021.

Dans son témoignage, la directrice des affaires gouvernementales de l’ANCA, Tereza Yerimyan, a souligné le rôle important que les États-Unis peuvent jouer pour endiguer les effets de la pandémie de COVID-19 en Arménie. « Nous demandons aux membres de ce sous-comité d’encourager l’administration à reprogrammer au moins 25 millions de dollars du programme d’aide actuel de l’Arménie pour l’exercice 2020 afin d’aider le gouvernement arménien à aplanir la courbe, à prendre soin des personnes touchées et à faire face à l’impact économique à long terme de cette crise. Depuis que nous avons fait cette demande au Département d’État, le 3 avril dernier, l’Arménie est passée de 640 cas confirmés à plus de 12 000 cas confirmés - avec un taux d’incidence alarmant d’environ 400 pour 100 000 personnes en Arménie, selon le Coronavirus Resource Center de l’Université Johns Hopkins. », a déclaré Tereza Yerimyan.

En ce qui concerne les efforts visant à poursuivre le financement américain pour le déminage salvateur de l’ONG HALO Trust en Artsakh, Tereza Yerimyan a noté : « Bien que le pourcentage exact de territoire nécessitant un déminage reste incertain, un nouveau sondage village par village de l’ONG HALO Trust a déjà identifié 1,8 million de mètres carrés de contamination supplémentaire dans la région très peuplée de Martakert, un chiffre qui augmentera certainement au fur et à mesure de la poursuite de l’enquête. Au total, 385 personnes ont été tuées ou blessées par des mines ou d’autres explosifs dans le Haut-Karabagh depuis 1995, dont plusieurs employés de HALO trust au cours des dernières années seulement. »

Tereza Yerimyan a rappelé aux membres du Sous-comité le large soutien bipartisan que le déminage de l’Artsakh a reçu jusqu’à présent, notant : « Comme vous vous en souvenez peut-être, en août de l’année dernière, en réponse à des indications selon lesquelles l’administration était sur le point de réduire le financement du Nagorno Karabagh, 22 sénateurs et 89 représentants ont cosigné des lettres bipartites défendant le programme de déminage HALO Trust financé par l’USAID. Des copies de ces lettres ont été envoyées à ce sous-comité. En avril de cette année, 31 sénateurs américains et 75 représentants ont signé une lettre soutenant cette aide continue - et beaucoup d’autres ont exhorté ce comité à prendre des mesures par le biais de leurs demandes personnelles. »

Le témoignage de l’ANCA comprenait également une demande d’aide américaine de 90 millions de dollars à l’Arménie et a exprimé sa préoccupation concernant la disparité entre l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan et à l’Artsakh.

« Nous restons préoccupés par le fait que le paquet de sécurité de 100 millions de dollars de l’administration à Bakou ajoute de l’équipement, des capacités tactiques et des capacités offensives à l’arsenal azerbaïdjanais, tout en libérant ses propres ressources d’État pour une nouvelle action transfrontalière contre l’Artsakh et l’Arménie », a expliqué Tereza Yerimyan. « L’Administration devrait cesser d’envoyer de l’aide militaire à Bakou ou - conformément au principe de parité - commencer à faire correspondre chaque dollar qu’elle envoie en Azerbaïdjan avec un autre en Arménie. »

Le témoignage de l’ANCA a également appelé à un financement pour la proposition de paix de Royce-Engel en Artsakh, qui appelle au retrait des tireurs d’élite, au placement d’observateurs supplémentaires de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) le long de la ligne de contact et au déploiement de systèmes de localisation des tirs pour surveiller qui viole les cessez-le-feu. L’Arménie et l’Artsakh ont accepté les propositions de Royce-Engel ; L’Azerbaïdjan ne l’a pas fait.

La Chambre et le Sénat devraient examiner leurs versions du projet de loi sur l’aide étrangère pour l’exercice 2020 en juillet.