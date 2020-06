Un médecin quitte sa famille en Allemagne pour rejoindre la lutte de l’Arménie contre le Covid-19

L’urgentiste Arsen Manukyan a quitté la famille en Allemagne pour participer à la lutte contre le coronavirus en Arménie.

Le médecin travaille maintenant au centre médical Sourb Grigor Lusavorich pour aider à traiter les patients gravement malades.

« Fin mai, j’ai lu l’appel du ministre de la Santé pour des spécialistes et je me suis rendu compte que j’avais déjà une décision en tête », a déclaré Arsen Manukyan en se joignant au Premier ministre Nikol Pashinyan pour un briefing quotidien aujourd’hui.

« J’en ai discuté avec ma femme et cela ne la dérangeait pas : elle était prête à rester seule à la maison pendant une période inconnue, à travailler et à prendre soin de mon fils de 10 mois. J’ai acheté un billet aller simple pour Erevan et j’ai rejoint l’équipe du centre médical Sourb Grigor Lusavorich le lendemain matin », a déclaré le médecin.

Arsen Manukyan espère que le rythme de propagation du virus diminuera, lui permettant de rentrer chez lui le 18 juillet pour le premier anniversaire de son fils.

« S’il vous plaît, aidez-moi », a déclaré le médecin.